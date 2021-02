Nisam se mogla zamisliti u nekoj brzoj pjesmi pa mi je i čudno gledati se. Stvarno izgledam dosta samouvjereno, što je super jer sam imala jako puno problema sa samopouzdanjem, rekla je pobjednica 'Dore' Albina Grčić (22). Ona će s pjesmom 'Tick-Tock' predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Rotterdamu.

Nedavno su izašle i prve pretpostavke o favoritima za osvajanje Eurosonga. Albina se trenutno nalazi na 26. mjestu, a favorit je Litva, no, to su samo prve prognoze. Kako nam je otkrila u videu, hrvatski dio pjesme će ostaviti jer se i strana i domaća publika zaljubila u njega, no neke će stvari ipak mijenjati.

- Mi žene se ne volimo pojavljivati u istoj odjeći dva puta, ali nije samo to razlog. Zajedno smo odlučili da ćemo promijeniti stajling da se ne ponavljamo i da postignemo još veći 'wow efekt' tamo - rekla je Albina koja vjeruje da će zajedno sa svojim timom doći do idealnog rješenja za stajling.

Otkrila nam je da se najviše bojala koreografije iako je plesala kao mala, no ubrzo je shvatila da 'ima mota' i da će se dobro snaći na sceni. Podrška su joj bili i plesači koji su joj davali vjetar u leđa. Dodaje kako je pozornica na 'Dori' bila najveća na kojoj je do sada nastupala, ali smatra da su je dobro iskoristili. S nekim stvarima, ipak nije zadovoljna.

- Uvijek može bolje. Mislim da sam mogla dosta toga bolje, ali jako sam ponosna na svoju izvedbu. Za Eurosong ću se potruditi biti još bolja - kaže mlada pjevačica. Albina trenutno priprema i spot za pobjedničku pjesmu, a 'izbacila' je i četiri verzije pjesme.

Publika je mladu pjevačicu upoznala prošle godine u showu 'The Voice' gdje je dogurala do finala. Odlučila je pogledati i ponovno se prisjetiti nastupa s Filipom Rudanom koji je također nastupio na 'Dori'. Njihova izvedba pjesme 'Lovely' pregledana je više od 30 milijuna puta.

- Svi su očekivali da ćemo se Filip i ja zajedno prijaviti na 'Doru', no odlučili smo ići solo. Pašu nam glasovi i vjerujem da će jednog dana biti prilike da napravimo neki duet - kaže Albina koja nam je otkrila da to zapravo nije bila pjesma koju su trebali pjevati.

Mentorica Vanna im je predodredila pjesmu 'Señorita', no Albina je smatrala da može puno više pokazati pa je u zajedničkom dogovoru s Filipom otpjevala pjesmu 'Lovely'. Izvedba je očarala žiri i publiku, a brojni komentari kažu kako se vidjela kemija između njih na sceni, a i Albina smatra da je ta pjevačka kemija osigurala uspjeh ovoj izvedbi.

- Ovo je nastup na kojem sam imala najmanje treme iako je bilo teško pjevati leđa o leđa - prisjetila se Albina.

