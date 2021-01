Da možeš letjeti, kako bi obavljao nuždu - u zraku ili na tlu?, pitao je hrvatski teškaš Alen 'The Savage' Babić na početku 'Bromance Podcasta' svog prijatelja, također boksača, Marka Miluna. Pod parolom 'Pravi prijatelji mogu pričati o svemu!', sjeli su, natočili pivo i upustili se u razgovor.

No, ako ste mislili da je ovo najčudnije pitanje koje ste do sada čuli, prevarili ste se, to je bio samo početak. Nakon što mu je Marko pojasnio da bi nuždu obavljao u zraku, došao je red na njemu da postavi pitanje Babić. A pitanje je bilo sve, samo ne uobičajeno - Bi li zamijenio klokana za mobitel?

- Ovo je jako čudno pitanje. Nisam to očekivao od tebe - zbunjeno je rekao Babić, no pripremio je odgovor:

- Klokana bih sigurno udomio bez obzira na sve. Nisam baš za mobitele, ali kako vrijeme ide, moram biti, ali, definitivno bih udomio klokana - pojasnio je Babić. Razgovarali su i o najdražem prometnom znaku, kome bi prvom pokazao snimku na kojoj je vanzemaljac te o brojnim drugim, neočekivanim temama.

Babić će 2020. godinu pamtiti po izvrsnim uspjesima. Ima niz od šest pobjeda, i sve borbe je završio nokautom. Nedavno je otkrio kako bi meč za prvaka odradio na Poljudu, a sada je Marko Milun za njega imao spremno i jedno sportsko pitanje. Pitao ga je bi li, u zamjenu za borbu, a Joshuom, promijenio svoje ime u 'Babuška Alenković'.

- Definitivno ne. Nikada to ne bih napravio. Ja sam 'Savage' i 'Savage' u meni se ne bi složio s tim. Imao bi problem sam sa sobom - zaključio je Babić.

