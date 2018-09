Andrassy: Zbog luka sam skoro ostala bez umjetne trepavice

Počela je jesen, a s njom i najveći festival piva i kobasa Oktoberfest u Njemačkoj. Ako ne možete ‘potegnuti’ do Münchena, bavarski ugođaj si možete napraviti kod kuće. Nova članica žirija showa "Ljubav ide kroz želudac" koji snimamo u suradnjiu s Lidlom inspirirat će Vas da kreirate obrok koji će vam zagrijati želudac i dušu u hladnim, kišnim danima.

POGLEDAJTE PRVU EPIZODU TREĆE SEZONE 'LJUBAV IDE KROZ ŽELUDAC':

Dubravko Miličić Dudi u trećoj sezoni showa sudačku je kuhaču proslijedio Andrei Andrassy, ali prvo je od nje tražio da mu se dokaže. Blogerica Andrea pripremala mu je njemačke kobase s lukom, kiselim kupusom i pivom. Iako Andrassy voli da se osjeti luk u jelu, ipak nije savladala sjeckanje tog povrća pa se Dudi uhvatio noža.

- Kobasica ti je bila kao druga sezona showa, totalni debakl - komentirao je Dudi kad je probao Andrein hot dog. No, njegove kritike nisu je previše dirnule.

>>> PRISJETITE SE DRUGE SEZONE

- Žao mi je ako tebi nije fino, meni je za prste polizati - rekla je nova članica žirija showa Ljubav ide kroz želudac.

'Nisam imala pojma što me čeka'

- Došla sam na poziv Dudija i, iskreno, nisam imala pojma što ja to točno trebam. Čovjek mi nije apsolutno ništa rekao. Tako sam ja došla i on je meni uvalio neki recept koji ja trebam pripremit. Taj recept je imao sve dobre sastojke, međutim, bio je to recept koji ja nikad ne bih radila na taj način - kazala je Andrea i opisala kako bi ona kobasice popržila same na grill tavi i onda tu pivu reducirala s lukom u posebnoj tavi, a kobasice dodala na sam kraj uz zelje, a možda bi ih i zapekla u pećnici. Andrassy bi uzela i drugi sir.

- Uzela bih cheddar. Ovo što smo mi radili je brža verzija, ovo je brzinski ručak koji je jako, jako fin. Idealan je za studente koji možda ne žele obični hot dog, nego možda malo glumiti da znaju koju stvar više o kuhanju - kaže Andrea i dodaje kako je kobase morala pripremati kako bi 'Dudi ocijenio jesam li ja dovoljno kul i talentirana u kulinarskom smislu da bih imala pravo donositi sud o tuđim kulinarskim sposobnostima'.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Gastro serijal gledajte na Facebook stranici 24sata, YT kanalu 24sata i 24sata.hr

‘Skoro mi se odlijepila umjetna trepavica od suza od luka’

- Zajedničkim smo snagama spremili taj recept. On mi je pomogao narezati luk, naprimjer, jer se meni skoro odlijepila umjetna trepavica od suza od luka. I na kraju, unatoč svim očekivanjima je bilo prefino. Kobasice su bile savršene, zelje je bilo savršeno, piva je cijelu priču napravila nevjerojatno sočnom i ukusnom, tako da ono, jako jako fini hot dog smo složili koji ću isprobati i doma, bez Dudija i sama ću si narezat luk. Bio je to hot dog sa zeljem, ali smo kobasice kuhali u pivi, tak da su one u principu bile sočne i nisu bile obične kobasice, nego su se napile te pive - pijane kobasice sa zeljem, jako fino - zaključila je Andrea.