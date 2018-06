Antonio o Zvezdama Granda: Moja simpatija je Karleuša

U četvrtak navečer znat će se pobjednik showa Zvezde Granda. Antonio Krištofić iz Matulja tvrdi kako mu nije bitna pobjeda već mu je najvažnije da je imao priliku nastupati u ovom showu.

POGLEDAJTE VIDEO:

YouTube null

- Od malih nogu znam da se želim baviti pjevanjem cijeli život. Mogao sam se prijaviti na bilo koji show u Hrvatskoj, ali mislim da je ova prijava u Zvezde Granda najbolje što sam mogao napraviti, rekao je Antonio.

Dodao je kako u Hrvatskoj trenutno vlada neka potpuna kamuflaža mladih pjevača koji imaju nešto za reći i imaju jasnu viziju sebe.

- Svatko tko je iz Hrvatske došao u Srbiju bio je onda nakon toga puno bolje prihvaćen u Hrvatskoj. Preskočio sam onu stepenicu borbe desetljećima da dođem do Beograda i nešto napravim tamo, rekao je.

Show Zvezde Granda počeo je u rujnu prošle godine i traje do lipnja 2018. Traje kao školska godina.

- To je jedna opaka borba i stvarno čovjeka iscrpi do tog šestog mjeseca. To je jedan ogroman proces i u principu malo tko izdrži i malo tko ostane isti od devetog do šestog mjeseca.

Antonio je otkrio i tko mu je najbolje ‘sjeo’ od članova žirija.

- Marija Šerifović mi je uzor. Ali moja simpatija je Jelena Karleuša. Postoji neka čudna konekcija između mene i nje iako nismo nikad privatno imali kontakt. Jelena je prava diva, rekao je Antonio.