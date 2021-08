Veliku, tj. najveću moguću, dozu testosterona u jednoj epizodi serijala 'Zvijezde vrište' vidjeli smo u trećoj epizodi novog koncepta, a glavnu ulogu su igrali bodybuilder i specijalni policajac Stjepan Ursa te Gloryjev borac Antonio Plazibat.

U novoj sezoni serijala 'Zvijezde vrište', sve smo podigli na viši nivo. Umjesto Toyote s kojom su u više od 60 epizoda naše zvijezde driftale, sada je na red došao BMW, a promijenjen je i koncept. Zvijezde se međusobno natječu u više izazova, a sve pod palicom našeg najpoznatijeg automobilista i voditelja serijala - Juraja Šebalja.

- Samo vas molim da se ne potučete. Nemojte se smijati jedan drugom - zavapio je Šebalj na početku emisije kako bi se proteklu u najbolje redu i bez posljedica.

Oba aktera već su sudjelovala u ovom serijalu. Ursa je jedva ušao u trkaći automobila i bio prilično solidan u driftu, ali je zato 'rasturio' Šebalja u svim ostalim izazovima. Slično uspješan je bio u Antonio Plazibat.

Prvi izazov u kojem su se natjecali bio je slalom oko čunjeva. Bolje se snašao Ursa koji je čak i srušio čunj, ali mu je u tome uvelike pomogao Plazibat koji je ,kako kaže Ursa, zaspao i imao desetak sekundi imao vrijeme.

U drugom izazovu, cilj je bio driftati oko kartonske figure Šebalja. Tu je, opet, malo uspješniji bio specijalni policajac.

- Kakav si ti kralj. Sve je bilo super, ali ovo nije bio drift - rekao je Plazibat nakon što je završio sa svojim pokušajem.

Treći izazov je bio svladati 'mišolovku', a i tu se Ursa pokazao kao uspješniji. Razočarani Plazibat samo je poručio: 'Brate ovo je tragedija!' A bolja nije bila ni Nives Celzijus u prolšoj epizodi. Ona je, naime, razbila trkači BMW!

Ipak, Plazibat je uvelike popravio dojam u zadnjem izazovu. Parkirao je automobil bočno gotovo savršeno. No, krenimo redom, prvi je pokušao Ursa, ali on nije došao do parkirnog mjesta, a onda je krenuo Plazibat i 'rasturio'.

- Ovo je bilo najbolje parkiranje ikad! - samo je kratko poručio Šebalj koji je, također, bio zadovoljan kako su svoje izazove prošli Momčilo Otašević i Vladimir Posavec Tušek.

Ponovno su sjeli sa Šebaljem i ispričali svoje dojmove nakon odrađene vožnje.

- Tooo! Oprostite malo sam se zanio, ali Jura moraš me naučit parkirati - zaključio je Stjepan

