Arija Rizvić: 'Šamar Katarine Baban me zabolio, stvaran je'

Nemam nikakve sličnosti s Majom iz serije 'Drugo ime ljubavi'. Ona je problematična, razmažena tinejdžerica, a ja to nikad nisam bila, bila sam mirno dijete. Nemam ni ambicija postati influencerica kao ona. Imala sam zatvoren profil sve do početka serije pa su me kolege nagovorile da moram imati javni. Objavim spontano ono što mi se sviđa, rekla je Arija Rizvić (26), glumica u seriji 'Drugo ime ljubavi'.

Svoj prvi glumački angažman na seriji dočekala je široke ruke iako je karijeru započela kao kazališna redateljica. Na setu je postala najbolja prijateljica s glumicom Katarinom Baban, inače njezinom najžešćom suparnicom u fiktivnom svijetu.

- Katarinin šamar u seriji je bio stvaran. Nisam joj poželjela vratiti privatno jer se mi jako volimo. Jako smo dobre prijateljice i pomogla mi je u glumi jer ima puno više iskustva - rekla je Arija. Zajedno su otputovale u Pariz, a kaže da kad sve ovo prođe planiraju odletjeti u Amsterdam. Mlada Riječanka smatra da može biti i redateljica i glumica, a zasad je uspješno spajala te dvije paralelne karijere.

- Kazalište, predstave, uloge, sve me to mijenja. Maja mi je bila veliki izazov jer smo suprotnosti. Na početku sam se mučila jer je to bila ogromna količina teksta. Snima se svaki dan, ima jako puno toga, ali onda sam se s vremenom navikla na to - rekla je. Za ulogu se, kaže, nikad ne bi obrijala na ćelavo, a najviše ju živcira kad ljudi kasne na probe ili set.

Režirala je predstavu 'Tri X i ja' o spolnom zlostavljanju i muško-ženskim odnosima, a kaže da ju je ona naučila kako za nju više nema tabua iako sama nije prošlo kroz slično iskustvo. 'Girly crush' na filmu joj je Javier Bardem, a muškarac koji ju može osvojiti je onaj koji ju nasmijava.

- Istinski me ispunjavaju dragi ljudi, oni koje volim i umjetnost - rekla je. Uskoro ima dosta režijskih projekata, a priprema duo dramu s Tarikom Filipovićem i Dariom Lorenci.

