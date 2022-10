Bacao smeće po trgu u Zagrebu i skoro dobio batine: 'Odmah to baci u kantu za smeće!'

Perica je, na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, prilično očito bacao limenke i drugo smeće pred prolaznicima kako bi iz njih izvukao neku reakciju, odnosno, provjerio koliko im je stalo do čistoće u njihovoj okolini.

- Imaš smeće, pa zašto to ne baciš u smeće? - pitala je jedna gospođa Pericu na što joj je on odgovorio kako to i inače radi te da postoje i osobe, odnosno smetlari, koji će taj posao napraviti umjesto njega. Naravno, gospođa se na njegov odgovor još više zgrozila i upitala mislili on zaista da je takvo ponašanje u redu.

- Zamisli da mi svi koliko nas tu ima tako bacamo smeće na pod. Kako bi to izgledalo? - ponovno ga je pitala vidno iznervirana gospođa. No, nakon neuspjelog nagovaranja Perice da svoju limenku baci u smeće je ipak odustala.

Drugi je prolaznik pak bio uporniji i doslovno je limenku stavio u Peričinu ruku i naredio mu da je baci u obližnji koš za smeće.

Perica je, u jednom trenutku, čak otišao i korak dalje pa je jednu gospođu koja je stajala kraj njega pokušao optužiti da je ona bacila limenku na pod.

- Teta, znate da nije pristojno ovako bacati smeće po podu? - upitao je Perica gospođu kraj koje je sjedao.

- A je li? To ste vi bacili, vidjela sam vas. Ja to nisam niti mogla baciti kad ne pijem to - odgovorila mu je gospođa, a Perica ju je čak pokušao okriviti i pred smetlarom koji im je prišao kako bi vidio i njegovu reakciju.

Očito je da su Peričini postupci šokirali i pomalo razljutili gotovo sve prolaznike, a jednog je to toliko izbacilo iz takta da je Perica zbog bačene limenke gotovo dobio batine.

Očito je da su Peričini postupci šokirali i pomalo razljutili gotovo sve prolaznike, a jednog je to toliko izbacilo iz takta da je Perica zbog bačene limenke gotovo dobio batine.