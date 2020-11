Prvi luksuzni auto koji je popularni youtuber nabavio za sebe bio je Porsche, a ovog ljeta su se svi raspisali o njegovom novom Lamborghini Urusu, automobilu kojem se cijena na tr\u017ei\u0161tu ina\u010de kre\u0107e oko 330 tisu\u0107a eura.

- \u0160to me vi\u0161e gaze, to \u0107u biti ja\u010di. Vratio sam se i napokon sam ga nabavio, napokon imam svoj Lamborghini Urus \u2013 nahvalio je Baka svog novog \u017eutog ljubimca u videu koji je dosad pregledalo gotovo dva milijuna ljudi. Nekoliko mjeseci prije toga, kupio je srebrni Porsche, a tada su ga mnogi napali da se razbacuje novcem i nepotrebno hvali svime \u0161to ima. Youtuber im je tada odgovorio da prihva\u0107a njihovo mi\u0161ljenje, ali i da misli kako on svojim novcem mo\u017ee kupovati \u0161to \u017eeli i s njime raditi \u0161to god se on sjeti.

Napadaju ga zbog rastro\u0161nosti

- Radio sam i zaradio velike svote, \u0161to je \u010dinjenica. Mo\u017eda ne izgleda primjereno tro\u0161iti toliko novca na prostoru gdje je prosje\u010dna mjese\u010dna pla\u0107a oko 300 eura, ali zapravo se ponosim time kako se pona\u0161am s novcem, nau\u010dio sam se nositi sa svime, biti umjeren. Kad sam tek po\u010deo zara\u0111ivati, vukla me skupa odje\u0107a. No, prestao sam s time. Kupujem si samo tenisice, imam 20-ak pari. Prije sam cijeli \u017eivot nosio tenisice od 40 eura. Prve skupe kupio sam u 21. godini, sebi za ro\u0111endan, svojim novcem, koji sam sam zaradio \u2013 ispri\u010dao je.

'Ne volim kad se isti\u010du samo negativnosti'

O tome se rijetko pri\u010da, ali Baka\u00a0novac \u010desto daje i u humanitarne svrhe, pa u videima spominje kako ne voli kad ga se naziva sebi\u010dnim.

- O nama youtuberima se stalno pi\u0161e u negativnom kontekstu, a nitko ne pri\u010da o tome kako mi, na primjer, prikupljamo pomo\u0107 za djecu i potrebite te doniramo novac raznim humanitarnim akcijama. U jednoj smo akciji skupili desetke tisu\u0107a eura, mi youtuberi dali smo novac i za djecu oboljelu od raka kojima je pomo\u0107 zaista najpotrebnija i stvarno se trudimo pomagati gdje god mo\u017eemo. Znam da imam dovoljno novca da drugima pomognem, pa za\u0161to to ne bih i u\u010dinio. Malo me smeta kad se to te\u0161ko isti\u010de, a uvijek se pi\u0161e o tome kako mi lo\u0161e utje\u010demo na mlade i kako tro\u0161imo svoj novac na gluposti \u2013 izjavio je Baka jo\u0161 2019. za regionalne medije.

Automobili i skupe stvari za njega su samo dobra zezancija, strast i ne\u0161to \u0161to voli, a nikako ne smatra da su to \u017eivotne vrijednosti i da ga one obilje\u017eavaju. Ali, ako si ne\u0161to mo\u017ee priu\u0161titi, za\u0161to bi se ustru\u010davao, ka\u017ee.

