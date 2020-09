- Brutalno sam se osramotio u srednjoj \u0161koli. Jednoj sam curi, koja mi se tada svi\u0111ala, poslao poruku i priznao joj to, ali nisam dobio odgovor koji sam o\u010dekivao - ispri\u010dao je Baka Prase svoju najve\u0107u sramotu u \u017eivotu.

- Ra\u010duna li se 'Krim Tim 2' pod najve\u0107u sramotu? - u svom je stilu komentirala Andrea Andrassy, a onda je i zaista ispri\u010dala \u010dime se najvi\u0161e osramotila.

I dok su neka pitanja bila pomalo neugodna, neka su ih potaknula na razmi\u0161ljanje. Mnogi nisu znali \u0161to bi odgovorili na pitanje 'Zbog \u010dega su tvoji roditelji najvi\u0161e ponosni na tebe?', ali su se ipak dosjetili i ovo pitanje ih je sve redom dosta raznje\u017eilo.\u00a0

- Mislim da su moji najvi\u0161e ponosni na to \u0161to su me dobro odgojili i \u0161to sam danas dobra, pristojna i draga \u017eena - rekla je slovenska zvijezda, Nika Zorjan.

\u0160to su jo\u0161 otkrili o sebi, na kakva su pitanja morali odgovarati i koje su njihove najve\u0107e \u017eivotne sramote, a koji najve\u0107i uspjesi - sve to mo\u017eete \u010ditati u novom broju JoomBoos Videostar magazina koji je na svim kioscima.

Cijena magazina je 30 kuna, a osim super hot pri\u010da, uz magazin dolaze super darovi. Raspored sati, knji\u017eica 'Teini dnevnici', 19 super postera i cool knji\u017eica 'Generacija Z' za va\u0161e klince i Nescaf\u00e9 kava za vas. Ba\u0161 savr\u0161ena kombinacija.

JoomBoos Videostar magazin najprodavaniji je magazin za mlade u Hrvatskoj, a dosad je nekoliko puta nagra\u0111ivan na presti\u017enim svjetskim natjecanjima. Pro\u0161le godine magazin je nagra\u0111en srebrnom nagradom na dodjeli\u00a0Print Innovation Awards.\u00a0U JoomBoos Videostaru mo\u017eete \u010ditati uvijek najnovije i najzabavnije vijesti iz svijeta YouTubea i dru\u0161tvenih mre\u017ea, intervjue s poznatim doma\u0107im i svjetskim zvijezdama te sve ono \u0161to zanima va\u0161u djecu, ali i vas. A tu su uvijek i super pokloni!

