BB Orky se snimio u kadi: Cure koje prigovaraju nisu za mene!

Bivši stanar i pobjednik Big Brothera, Antonio Orač (26), koji je kuću napustio 9. svibnja, u rodnom je Bjelovaru dao svoj prvi intervju u kadi Youtuberici Niki (16), finalistici JoomBoos Videostar natječaja, koja mu ujedno i sestrična. U njemu je odgovorio na pitanja o slavi, o djevojkama koje mu se sviđaju i po čemu će ga pamtiti u Big Brotheru.

- Doživljaji se nisi slegli, jer u tih tjedana dana nije bilo spavanja, nema mira. Samo odgovaram na poruke. Jako mi to teško pada, jer to nisam nikad radio, u šoku je izjavio Orky, kojem je preko noći popularnost na Instagramu porasla.

Iako mu je u Big Brotheru najteže pala zatvorenost u kući i dvorištu, unutar sto dana je upoznao divne ljude.

POGLEDAJTE VIDEO ORKYJA U KADI

- Tomo mi je najbolji frend, a nakon njega su mi dragi Juraj i Zebo. Na pitanje tko mu je od ženskih osoba najdraži - naveo je Nikitu.

Iako je na početku Big Brothera izjavio kako ne voli žene koje stalno prigovaraju, rekao je da se lako zaljubi tako da je velika vjerojatnost da se u tih sto dana zaljubi u kući.

- Volim tamnopute cure, duge kose kakvu Nikita ima. No, sa smijehom je potvrdio kako mu je ona samo prijateljica.

Ako je i Nikita njegov izbor, vrijeme će pokazati hoće li biti nešto više od "prijateljstva".

U intervjuu je odgovorio na pitanje koje mnoge gledatelje Big Brothera zanima. U finalnoj epizodi pobacao je stvari po kući, no nikome nije bilo jasno zašto. To je učinio od sreće zbog pobjede, no tvrdi kako produkcija nije prikazala brojne stvari koje su također bile zabavne.

- Pitao sam Biggyja smijem li se baciti zadnji put u jacuzzi, no on mi to nije dopustio, smije se Orky.

Ostatak intervjua pogledate na JoomBoos kanalu!