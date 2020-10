Beograđani su pokušali imitirati Hrvate: 'Jako sam htio jesti juhu, ali nisam imao žlicu...'

Beogradski youtuber Filip Otić Cofi prošetao je Beogradom i zamolio prolaznike da pokušaju imitirati Hrvate. I dok su neki znali tek par riječi hrvatskoga, nekima je odlično išlo pa su čak ispričali i cijelu priču

<p>- Znam dosta riječi na hrvatskom jeziku zapravo, mogao bih sastaviti i par rečenica. Recimo: 'Bok dečki, frendovi moji! Upala mi je žlica u juhu, a htio sam da jedem hrenovke - kao iz topa je opalio jedan dečko kojeg je Cofi zaustavio na ulici. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>I dok se on odlično snašao u ovom izazovu, neki su znali tek par riječi na hrvatskom jeziku. Djevojka koju je Cofi zaustavio znala je da se na hrvatskom 'hleb' kaže kruh, ali kad ju je zamolio da pokuša sastaviti cijelu rečenicu, nije se htjela upuštati u to.</p><p>- Iskreno, bojim se pokušati jer ću možda nešto pogrešno izgovoriti, pa radije ne bih - rekla je i odustala.</p><p>Jedan je dečko pak pokušao imitirati Purgere i to je ispalo urnebesno.</p><p>- Ovo je zanimljivo, nisam očekivao da će neki ovako dobro znati hrvatski, neki su me zbilja iznenadili odgovorima - rekao je na kraju videa Cofi.</p><p>Kako su ostali reagirali i kako su se snašli pogledajte u videu na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oNVxX5x2jZI"><strong>JoomBoos YouTube kanalu.</strong></a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>