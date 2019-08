'Bila je ponuda 90-ih da rodim dijete nekome koga ne poznam'

Jedna fotka iz albuma IBee, ovako sam izgledala s 20 godina. Nije bilo fotošopiranja, namjestio se kadar i ispucalo hrpetinu filmova koji su se onda razvili u fotke ili slajdove pa su se birale najbolje. Ovo je jedna od takvih😣 by Igor CC Kelčec moj najdraži foto umjetnik ikad❤️💜🤩 #90s#IBee#dancemusic#photoshootings

A post shared by Ivana Banfić I Bee (@ivana_banfic_ibee) on Mar 22, 2019 at 5:50am PDT