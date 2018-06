Bizarni SP: Indijci željeli igrati bosi, Kongoanci ukrali autobus

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Prije gotovo 90 godina malotko je vjerovao u projekt Svjetskog nogometnog prvenstva, no danas je Mundijal najveće sportsko natjecanje na svijetu. A prihodi se broje u desecima milijarda eura.

Na početku baš i nije bilo tako, pogotovo što se tiče osiguranja utakmica. Na stadion je nemoguće unijeti upaljač, gotovo da će vam iz džepa uzeti i kovanice, no na prvom SP-u 1930. u Urugvaju kod društva na tribini pronađeno je 1600 pištolja!? Uglavnom, lutrija je bila posvađati se s osobom pored vas.

Tijekom povijesti bilo je još mnogo bizarnih događaja. Indijci nisu nastupili na SP-u 1950. jer im je bilo zabranjeno igrati bosonogima. Jedno od najvećih iznenađenja u povijesti napravili su nogometaši Sjeverne Koreje. Pobijedili su 1966. Italiju 1-0 i izbacili je sa Svjetskog prvenstva.

Korejci su prošli dalje, no napravili su jednu veliku pogrešku. Taj uspjeh proslavili su pijančevanjem i druženjem s lokalnim djevojkama. Kad su se vratili kući Veliki vođa Kim Il-sung kaznio ih je 20-godišnjim robijanjem u radnom logoru zbog 'buržoaske dekadencije'. Jedan od igrača je u BBC-jevu dokumentarcu demantirao da se to dogodilo, no više je ‘očevidaca’, koji su dečke vidjeli u logoru.

Posebna priča su nogometaši Zaira, države koja se danas zove DR Kongo. Na Mundijalu 1974. pokušali su ukrasti službeni autobus nakon što su doživjeli debakl, izgubili su sve tri utakmice u skupini. Bilo je 0-2, 0-9 i 0-3. Uhvaćeni su netom prije granice te su neko vrijeme proveli u pritvoru.

Fifa je 1986. postala iz nekog razloga čedna te je nogometašima zabranila da na tom SP-u razmjenjuju majice. Nije im se svidjelo da navijači na tribinama i oni na kauču gledaju gola prsa igrača.

Osvajanje svjetskog naslova sjajno utječe na natalitet, svaka država koja je postala prvak devet mjeseci kasnije imala je porast broja rođenih za 10 posto.

I jedna loša vijest za Lea Messija i Argentince. Naime, nijedna država koja ima aktualnog papu nije osvojila naslov.