Boris iz 'Braka na prvu' otkrio zašto nisu spojili Gogu i Adama

Show je bio jedno zaista interesantno i uzbudljivo iskustvo za mene. Zanimljivo je biti iza i ispred kamere, upoznati zanimljive ljude i kroz eksperiment vidjeti kako će tko reagirati u različitim, dobrim i frustrirajućim situacijama. Proučiti kako ljudsko ponašanje može nekoga unaprijediti, nekoga spustiti, nekoga razočarati..., rekao je Boris Blažinić, profesor psihologije i stručnjak u showu 'Brak na prvu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prva sezona međunarodnog showa završila je kod nas, a neočekivani rasplet iznenadio je gledatelje koji su mjesecima pratili ljubavne zavrzlame nekoliko parova. Svi oni upoznali su se na vjenčanju, a po fizičkim i psihološkim karakteristikama, i njihovim željama koje su stavili na papir, spojio ih je tim stručnjaka - Boris Blažinić, Ingrid Divković i Ita Štefanek.

- Svaka je drugačija i svaka je posebna. Svaka je unijela svoj karakter u show i energiju. Ne samo da smo odlično surađivali već smo ostali i prijatelji - rekao je Boris o kolegicama, a otkrio nam je i ponešto o kandidatima te jesu li možda pogriješili što su spojili određene ljude.

- Vrlo često me ljudi pitaju jesmo li pogriješili. Suštinski, jesi li pogriješio ili nisi, ovisi o cilju. Ja sam jasno dao do znanja da je to zaista show i da je to situacija u kojoj je cilj da se izgradi odnos poštovanja i povjerenja, jedan temelj jer nikakva profilacija ne može zamijeniti prvi klik i prvi dojam, kad ono što vidiš i ono što čuješ napravi to da ti kažeš ‘to je to’. Skuhati te kriterije na način da bude svima dobar ukus i dobro jelo nije nimalo jednostavno. Mislim da će biti puno toga što ćemo promijeniti iduće godine - rekao je iskreno.

Otkrio nam je i zašto na početku nisu spojili Gordanu Marelli i Adama Kromera, par koji se u showu upoznao, napustio svoje tadašnje supružnike i nakon showa nastavio dalje. Sad čekaju bebu.

- S kandidatima smo obavili duboke i detaljne razgovore. Osim naše procjene, svatko od njih je imao pravo dati svoje uvjete. Smatram da su neki njihovi kriteriji bili prepreka njihovoj sreći i zadovoljstvu. Ljudi vrlo često ne shvaćaju da najčešće biramo na temelju naših želja, a ne na temelju naših potreba. Češće kupujemo celofan, a ne čitamo deklaraciju, a kad provučemo emocionalnu karticu, to dođe na naplatu. Krivo očekivanje vodi k razočarenju, u frustraciju, to smo mogli u showu vidjeti, i to najčešće nema veze s drugom stranom već načinom kako smo nekoga doživjeli - rekao je Boris.

Smatra da su pojedinci definitivno mogli drugačije, neki su mogli biti puno više kontroliraniji i zreliji, ali, kaže, to je nešto što su oni donijeli u show.

- Svaki ljubavni odnos kao temelj ima prijateljski odnos. Ljubav je nadogradnja na sve to skupa. Ljudi moraju shvatiti da je to nešto što se stvara, gradi i za što se brineš. Lako je voljeti nekoga zbog dobrih strana, zbog sličnosti, no kada voliš nekoga zbog razlika, e to je prava ljubav. S druge strane i kompatibilnost partnera, zajedničke vrijednosti. To je nešto što čini održivost i daje dugoročnost - napomenuo je.

Pitali smo ga i kako je podnio izolaciju zbog korona virusa.

- Situacija s koronom me jako resetirala, čak bi se usudio reći i probudila. Osvijestio sam koliko me žrvanj života mljeo i da mi je ovo resetiranje i preispitivanje samog sebe, vlastitih vrijednosti, jedno veliko pospremanje samog sebe - rekao je te dodao kako je ovo novo normalno te da nam je promjena nužna.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.