Brač film festival objavio program jubilarnog 10. izdanja

Supetarskim crvenim tepihom će početkom kolovoza, od 7. do 10., prošetati neke od najpoznatijih zvijezda domaće kinematografije, ali i strani uvaženi gosti od kojih valja istaknuti povratak britanskog producenta Grahama Broabenta koji je zadužen za remek djela poput "Three Billboards Outside Ebbing", "Missouri", "Banshees of Inisherin" i slično.

Festival otvara crnogorska komedija “Živi i zdravi” redatelja Ivana Marinovića u kojoj glume Goran Bogdan, Tihana Lazović i Goran Slavić.

Festival će također na večeri otvaranja izvan konkurencije prikazati prvog hrvatskog dobitnika Zlatne palme filmskog festivala u Cannesu - kratki film Nebojše Slijepčevića “Čovjek koji nije mogao šutjeti”. U dugometražnom programu očekuju se još i filmovi “FRKA” mladog autora Svebora Mihaela Jelića, crnogorski film “Sirin” redatelja Senada Šahmanovića, a festival 10. kolovoza zatvara projekcija kinohita “Posljednji strijelac” redatelja Darka Nikolića.

Festival ove godine proširuje svoj program za djecu na program za mlade te se u jutarnjim satima očekuju projekcije filmova za sve uzraste, od predškolaca do tinejdžera. Brač Film Festival nastavlja svoju misiju pružanja potpore mladim studentima kroz studentski program autora iz regije.

Pored filmskog programa, predviđen je i zabavni program koji predvodi VOJKO V koncertom otvaranja nakon projekcije filma “Živi i zdravi” u Ljetnom kinu Supetar. Detaljan program možete provjeriti ovdje.