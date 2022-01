- Moj put je krenuo i prije 'Noćne more'. Ja sam važio kao najbolji disco plesač Zagreba i Jugoslavije 80-tih godina prošlog stoljeća. Malnar me volio gledati kako plešem. U 'Noćnu moru' sam ušao čisto slučaju, bio sam Malnarov gost i razgovarali smo o problemu Roma. Nakon toga sam još jednom bio gost, ali moram reći da mi se nije svidjela ta emisija tada. Ipak, jedan dan je došao kod mene na Jakuševac gdje sam prodavao tekstil. Zamolio me da budem njegov stalni gost, nisam htio pristati ali me uspio nagovoriti, započeo je priču Braco Cigan, jedan od najpoznatijih članova 'Noćne more'

- Mjesec dana prije mene u 'Noćnu moru' došao je Stankec, divan čovjek. Nakon toga je došao Ševa pa i Tarzan. Tako je Malnar napravio prvi takav show u svijetu koji je išao subotom od 22:00 pa do kad završimo... - govorio nam je ponosno Braco i objasnio kako su se legendarni akteri raspodijelili po funkcijama.

- Svima je poznata Republika Peščenica. Ja sam bio ministar za nacionalne manjine, Ševa je bio ministar obrane, Jaran ministar kulture. Malnar je, naravno, bio diktator. Mislim da nitko više neće moći napraviti takvo što. Moje mišljenje je, a i po nekim anketama, da je najpopularniji bio Ševa - objasnio je te dodao kako su zapravo za vrijeme snimanja bili spontani i opušteni.

- Nitko u toj emisiji nije glumio, Jaran pogotovo. On je bio onakav kakav je uvijek. Jedini, zapravo, tko je glumio sam bio ja jer sam imao svoje showove kao što su Picolovka, Milijunaš itd... Sad sam se sjetio, treba svakako uz Malnara spomenuti i producenta Jumba - odgovorio je najpoznatiji, kako i sam kaže, Cigan u Hrvatskoj te istaknuo najbolje emisije.

- Među najboljim emisijama treba istaknuti gostovanje Rodmana koji je s nama pio Pelinkovac na Jarunu... Najpopularniji je bio Milijunaš - rekao je Braco i dodatno ispričao anegdotu s Jaranom iz jedne epizode, a dotaknuo se i gostovanja Ljube Ćesića Rojsa. Pokazao nam je Braco i sliku sa Željkom Malnarom te prokomentirao:

- Imao sam Bubu s kojom sam uvijek bio u centru pažnje. Slika samo dokazuje da smo mi dva zagrebačka fakina. Takvih ljudi više nema. Natjecali smo se tko je zgodniji, a ja mislim da je to ipak bio on. Jaran sam stavio zadnjeg na šajbu jer je on budala - objasnio je kroz smijeh Braco i dodao da mu istinski nedostaje Željko Malnar.

- Kad je Ševa umro. 5. svibnja 2010., ja sam rekao Malnaru da ne može više biti 'Noćne more' bez njega. Malnar je nakon toga imao još neko vrijeme svoju emisiju koju je vodio od doma. Možemo reći da je odlaskom Ševe sve prekinuto - zaključio je Malnar. Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.