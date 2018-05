Brestovački Rambo deda (78): "Ne znam odakle mi to oružje"

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

V. P. (78) iz općine Brestovac kraj Požege, već je dobio novi nadimak - Brestovački Rambo. Naime, policajci su mu u petak došli do kuće s nalogom za pretres. Dobili su dojavu da u kući skriva oružje, a na kraju su iz nje otišli s kompletnim arsenalom.

U njoj je imao sedam bombi, četiri mine, 30-ak dijelova za mine i detonatore, tri poluautomatske puške Crvena zastava, tri karabina M-98, dvije automatske puške Špagin Dobošar, dvije strojnice M-72, dva puškomitraljeza M-53, puške M-48, pušku M-70, kuburu, 380 grama baruta, hrpu kundaka i cijevi za puške, prigušivače i 3692 metka u različitim spremnicima. Iz opreza oduzeli su mu lovačku pušku i metke koje je legalno imao.

- Vjerojatno se netko uplašio da dalje drži to silno oružje pa je mislio da ću ga se ja lakše riješiti. S obzirom na to da sam prije osam godina imao problema s manjom količinom oružja, koju su i tad ostavili među sekundarnim sirovinama, i tad sam policiji rekao isto što i sad. No sudac me osudio i odslužio sam svoju kaznu. Upravo zbog toga nisam htio da mi se to ponovno dogodi jer sam u poodmaklim godinama, planirao sam prijaviti oružje - ispričao je 78-godišnjak. Požalio se kako mu je listopadu 2017. na Hitnom prijemu u Požegi preminula supruga. Ostao je sam i zaboravio na oružje.

- Ma kakav sam je Rambo?! Nisam bio niti onda kad sam bio mlađi, a kamoli sad. Cijeli život se bavim sekundarnim sirovinama, točnije od 1957. Otkupljujući i prodajući željezo, obojene metale i lim, zaradio sam mirovinu. Ništa drugo u životu nisam radio - kaže muškarac. Među svim onim što mu ponude na prodaju odmah prepoznaje je li ukradeno. U takvim slučajevima zvao je policiju, te tvrdi da bi i u ovom slučaju učinio isto. Susjedi o njemu imamu samo lijepe riječi. Poznaju ga kao radišnog čovjeka, koji nastoji prodajom sirovina popraviti svoj kućni budžet.

- Svjestan sam da to nije smjelo biti kod mene. Ako će me kazniti, neka to učine. Na sudu ću reći kako ne znam tko je to oružje donio - rekao je.