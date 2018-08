Brutalno pretučena na plaži: Ženu srušio i gađao kamenjem

Sve je počelo kad je napadnuta žena, Milica Minić, inače novinarka crnogorskog portala ’Standard’ i ‘A1’ televizije, prigovorila napadaču zbog glasne glazbe koju je puštao na plaži.

Muškarac je glazbu stišao, no onda je opet pojačao. Kad je Miličin prijatelj došao do njega da ga opet zamoli da stiša glazbu, eskalirala je svađa, psovanje, ali i fizički napad.

Napadač je počeo kamenjem gađati ženu, a onda joj je prišao, bacio je na tlo i savio joj ruku kako bi joj uzeo mobitel kojim je snimala njegovo ponašanje, prenosi srpski Blic.

Žena je pritom ozlijeđena. U barskoj bolnici su joj utvrdili ozljedu ruke te posjekotinu na boku.

Incident se dogodio 19. kolovoza, a muškarac je uhićen isti dan kad je protiv njega podignuta prijava. Nakon tri dana je pušten da se brani sa slobode.

- Isprva nisam bila zainteresirana da ga prijavljujem jer mi je prioritet bilo moje zdravlje i nije mi na pamet padalo da se bavim birokracijom i šetam po policijskim stanicama, ali kad sam došla k sebi i kada mi je do glave 'doputovalo' da već 10 godina, gotovo svakodnevno, i sama izvještavam o nasilnicima koji u policijskim priopćenjima ostaju sakriveni iza inicijala, pa ih zaboravljamo brže - bolje, do neke iduće žrtve, vjerujem da je red da, sa svoje pozicije, bez straha od osvete, pokažem sliku i glasno kažem: 'Ovo je čovjek koji me je napao'. Ovo je moja dužnost, posebno imajući u vidu da ono što se meni dogodilo nije ni najmanji djelić svega što i žene (i muškarci) trpe svakog sata u našoj Crnoj Gori. Kad bi svatko uspio snimiti barem dvije sekunde svakog napada, bili bismo rekorderi u proizvodnji horor dokumentaraca. Kako to nije slučaj, iz srca vas molim da ne šutite i da ne trpite nikoga i ništa - poručila je nakon napada Milica Minić.