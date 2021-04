Postoji nekoliko glumaca na svijetu koji su ujedno i automobilisti. To su Steve McQueen, Rowan Atkinson, Jason Walsh, a hrvatski Steve McQueen je Sandi Cenov, najavio je pjevača i svog novog gosta Juraj Šebalj u serijalu 'Zvijezde vrište' koji izlazi na YouTube kanalu 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjevač koji je ove godine nastupio na 'Dori', prije dvije godine je ostvario svoj dječački san. Počeo je voziti automobilističke utrke, a kako i sam kaže, oduvijek je ljubitelj oktana. Upravo zbog toga, Šebalj mu je odmah prepustio vozačko mjesto u novoj epizodi.

- Sandi je van svake konkurencije i ni sa kim ga ne uspoređujem - rekao je Šebalj o svom novom gostu prije nego je krenuo voziti. Iako na stazi ne drifta, Cenov je ovoga puta morao okrenuti auto pod ručnom te driftati s autom koji ima stražnji pogon.

Iako je mislio da će to biti vrlo jednostavno, trebalo mu je vremena da se privikne na automobil te počne ispunjavati izazove koje mu je Šebalj zadao. Juraj je imao visoka očekivanja od svog gosta, ali ipak mu je on odlučio pokazati kako se to zapravo radi. Šebalj je preuzeo volan i 'plesao' stazom. No, Cenov se želio još dokazivati.

- Ja bih opet vozio. Sad sam lud. Drago mi je što razumiješ da želim još voziti - rekao je Cenov Šebalju.

Okretao je auto pod ručnom i driftao. Šebalj se razveselio kada je Cenov napokon uspio odraditi izazov koji mu je zadao.

- Za jednog pjevača si apsolutno vrhunski vozač. Imali smo par dobrih driftova. Gume nam nisu valjale, rano je, magla je, imamo sto opravdanja - zaključio je Šebalj nakon njihove vožnje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Cijelu epizodu pogledajte na YouTube kanalu 24sata. Svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima, na 24sata.hr te na službenom YouTube kanalu 24sata.