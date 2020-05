'Često sanjam Feminnem, jako mi nedostaju naša druženja...'

Jako mi nedostaje snimanje showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Prvih tjedan dana mi je bilo super jer sam iskoristila vrijeme za odmor, no međutim sve više i više vremena provodim doma i nedostaje mi posao, rekla je pjevačica Neda Parmać, koja se natječe u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Snimanje showa je prekinuto zbog korona virusa, a Neda je dosad uspjela utjeloviti Terezu Kesoviju i Daddyja Yankeeja.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S NEDOM PARMAĆ:

- Presretna sam što se Terezi svidjela moja izvedba i što je to tako javno iznijela. Vokalno mi je to najlakša transformacija, a bila mi je teška upravo zbog pjesme koja mi je predivna i nisam je htjela iskarikirati. Htjela sam da to bude što vjerodostojnije - rekla je Neda. Više voli biti u ulozi muškarca, jer, kaže, ne mora uvlačiti trbuh, ali ističe kako voli biti i seksi žena što u posljednje vrijeme, priznaje, nema bas često prilike.

Svi se sjećamo njezinog početka u showu Hrvatski Idol, koji je iznjedrio brojne talente.

- Postoji jedna stvar koju bih promijenila u Hrvatskom idolu, a da ne bi utjecalo na ništa drugo, je to da bih voljela da sam više slušala svoga oca Zorana koji mi je pomagao u izboru pjesama. I najveća greška je bila što sam u polufinalu izabrala pjesme koje on nije odobravao - rekla je. U showu se spojila s pjevačicama Pamelom Ramljak i Ivanom Marić i tri djevojke su ubrzo postale najpoznatiji hrvatski girl bend - Feminnem.

- Često sanjam Feminnem, naše nastupe koji mi strahovito nedostaju i sigurna sam da nisam jedina. Uvijek bi se zabavljale na festivalima i to su nam najljepša druženja - rekla je.

Grupa je dva puta nastupala na Eurosongu, 2005. su predstavljale Bosnu i Hercegovinu, a 2010. Hrvatsku s pjesmom 'Lako je sve'. Ove godine proslavile su desetu obljetnicu od nastupa, a prije nekoliko dana su se okupile, svaka u svom domu, i otpjevale pjesmu koja im je obilježila karijeru. Djevojke nisu uspjele ući u finale, a Neda kaže kako bi puno stvari promijenila u nastupu.

- Sjećam se koliko smo bile tužne jer nismo prošle u finale. Ono što nas je držalo je neopisiva želja za savršenim nastupom. No promijenila bih to da nismo bose, nekoliko dana prije ne bih toliko tulumarila, možda bih malo bolje slušala matricu pa ne bih 'fulala' početak. To je sada tako kako je - rekla je. O ovogodišnjem pobjedniku Damiru Kedži misli sve najbolje i žao joj je što nas neće predstavljati i na europskoj pozornici.

Neda trenutačno nastupa sa svojom sestrom, s kojom je osnovala sastav 'Gelato sisters'.

- Dogodio se period kad ja nisam imala previše posla, Sanja je imala odličnu ideju koju sam prihvatila i ispalo je super. Nismo razmišljale o tom estradnom momentu. Bilo nam je bitno da zajedno muziciramo i skupimo ekipu s kojom ćemo pjevati. Počele smo snimati album na hrvatskom - rekla je.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.