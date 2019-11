Danijela: 'Između mene i Petra nije bila ljubav na prvi pogled'

Ne držim djevojčicu u sebi, to sam naprosto ja i tako se ponašam. Ona je dio moje osobnosti. Bilo je trenutaka kada su ljudi mislili da je to možda prepotencirano, da to nisam ja, da je to gluma. To me znalo ponekad opterećivati, rekla je poznata hrvatska pjevačica, simpatična Danijela Martinović.

U naša 24 pitanja raspričala se o karijeri, svojim strahovima, vezi s Petrom Grašom, knjigama 'Neopisivo' i 'Šalabahter života' te o kolegicama iz Magazina.

- Najveći strah su mi strah od samoće i strah od napuštenosti - rekla je Danijela kada smo ju pitali čega se u životu najviše boji, a zanimalo nas je i koliko ju često ljudi pitaju kad će brak s poznatim pjevačem Petrom Grašom.

- Prije me živciralo, ali sada me ne živcira pitanje kada ćemo se Grašo i ja vjenčati. Ljudi su shvatili da je to više zaista suludo pitati. Znala sam ga čuti i četiri tisuće puta na dan - objasnila nam je razigrana Danijela. Objasnila nam je i što je, po njezinom mišljenju, najvažnije i najteže u dugoj vezi.

- Najteže je kad prepustite da vam veza upadne u rutinu, na vezi treba raditi, treba ju održavati, kao i sve ostalo. Najljepše je što većinu stvari ne trebaš objašnjavati, pričati, tražiti niti zahtijevati. Sve se, većinom, rješava samo pogledom - kaže Danijela.

Grašo ju je prvi put primijetio kad je pjevala pjesmu 'Nostalgija', a nas je zanimalo kako je to funkcioniralo s njezine strane.

- Nije me mogao smisliti nakon te pjesme, ni Tončija Huljića ni mene. Mi smo tada s 'Nostalgijom' pobijedili na Dori, a on je bio na drugom mjestu. Tonči i ja ga zezamo da nam gleda u leđa od samog početka. Prvi put sam ga primijetila kada je došao svirati u ‘Magazin’ umjesto Tončija. Susret je bio brzinski, gotovo da se nismo ni primijetili. To nije bila ljubav na prvi pogled - rekla je.

Na Eurosongu je nastupala dva puta, 1995. i 1998. godine.

- Najdraži eurovizijski nastup nemam, oba su mi bila prekrasna i nezaboravna - ispričala nam je rođena Splićanka, koja priznaje da je djevojka sa sela.

- Najbolja pjevačica Magazina je, po mom mišljenju je, Ljiljana Nikolovska - rekla je te dodala da je svojim zvukom promijenila hrvatsku glazbu.

Iako godine prolaze, na Danijeli se to teško može iščitati pa nas je zanimalo ima li beauty uzora.

- Nemam, ali zato imam beauty sreću, a to je moja mama koja je napunila 70 godina, a i dalje izgleda savršeno - objasnila je.

