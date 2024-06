David Coulthard: 'Formula 1 sigurno dolazi u Hrvatsku i BiH'

'POBJEDA, POBJEDA'

VIDEO Slavlje u HDZ-u nakon proglašenja rezultata: Plenki opet ušao uz 'Eye of the tiger' ZAGREB - HDZ slavi nakon proglašenja rezultata. Cijeli stožer viče 'pobjeda'. - Lijepo je nakon mjesec i pol dana opet doživjeti ovako veliku pobjedu - kaže Plenković, pa dodaje: "Imamo čak dva mandata više nego na zadnjim izborima. Ovo je i europska pobjeda jer donosimo još dva mandata u europsku obitelj. Nažalost izlaznost nije velika jer je došlo do zasićenja. Pokazali smo da smo Hrvatsku učinili boljom".

Kopiranje linka