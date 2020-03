Dečki za pet! Uništene krovove u potresu popravljaju besplatno

Imamo toliko posla, ne prestaje nam zvoniti mobitel, rekao je Filip Jelavić (30) inače pravnik iz Zagreba.

Zadnjih nekoliko dana su ovi dečki napustili svoju svakodnevicu i uskočili u pomoć svojim sugrađanima. Sve je počelo Filipovom objavom na Facebooku u kojoj je ponudio svoju pomoć svima koji su oštećeni krovovi u ovom potresu.

Nakon potresa koji je prošle nedjelje pogodio njihov grad, Filip sa prijateljima Petrom Jovičićem, Vedranom Lovinčićem i Tonijem Renaudom već danima sugrađanima radi hitne sanacije krovova. Ovaj vrijedan tim dnevno sanira od osam do deset krovova. Upita je sve više, a na sve njih odgovara i akcijom vješto koordinira Filipova djevojka Ana Jovičić.

Nude što mogu, a to je sanacija krovova, odvoz šute i demontažu. Također ponudili su i smještaj za dvoje stanovnika Markuševca koji su u potpunosti izgubili svoj dom. Uz sve to, Filip sa svojom diplomom prava nudi i besplatno pravno savjetovanje za posljedice potresa, od naknade štete, do ugovornih odnosa te dopisi nadležnim državnim službama i tijelima.

Novac ne žele, to ih ne zanima, ali dobro bi im došle donacije materijala.

