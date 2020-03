Đikić: 'Među nama nije ubojica koji će ubiti 15 posto Hrvata'

Javnost mora shvatiti da nema potrebe za paniku, među nama nije ubojica koja će ubiti 10-15% Hrvatske. Sve je to jedna krizna situacija na koju pametno moramo reagirati te smanjiti opasnost od virusa i opasnost od psihoza i oštećivanja gospodarstva i prometa, poručio je Ivan Đikić za YouTube kanal 24sata.

Što su Talijani napravili krivo?

Situacija u Italiji se ne može govoriti je li krivo ili loše. To je jedna zdravstvena kriza koja se dogodila, moramo pokazati solidarnost prema Italiji i naučiti od njih. To je krenulo krivo zato što im zdravstvena služba nije prepoznala ulazak prvih virusa iz Kine u zemlju, virus se brzo proširio dok je zdravstveni sustav uopće reagirao. U takvim situacijama dolazi do nekontroliranog eksponencijalnog širenja u populaciji. Taj virus se proširio do kroničnih bolesnika i starijih osoba. Tada je zdravstveni sustav reagirao, što je već bilo prekasno.

Stiže li ista kriza u Hrvatsku? I jesmo li spremni za to?

U svakoj zemlji svijeta se može dogoditi slična kriza, ako zdravstveni sustav ne reagira i ako građani nisu informirani pravodobno i pravilno. Jedini način borbe protiv ovakvih nepoznatih i virusnih infekcija je dobro organizirano javno zdravstvo, epidemiološka služba i znanje javnosti.

- Imamo veliku sreću da smo imali Andriju Štampara koji je postavio cijeli javno-zdravstveni sustav i zato sada možemo imati povjerenja u njih. Danas obavljaju jako dobar posao. Važno je da kada oni procjene na temelju podataka da se uvode rigoroznije mjere, a ne kada to dolazi iz medija, politike i interesnih skupina,

- Što se tiče otpornosti na virus, dosta smo naučili iz Kine i Europe. Za virusne infekcije je tipično da imate dva kraka, jedan je mladih i jedan je starih osoba. Vrlo često su te dvije grupe najviše oštećenje. Kod korona virusa začudilo nas je da djeca jesu otpornija. Ne može se znati jesu li ta djeca bila izložena virusu ili imaju mehanizam da prirodno ne budu zaražene virusom. Možda se događa da djeca nemaju zrele receptore, svakako treba puno više vremena da testiramo više stanica, poručio je jedan od hrvatskih najpoznatijih znanstvenika.

- Situacija gdje vam dolazi do limitiranog broja respiratora, gdje zdravstveni sustav ne može reagirati, može se dogoditi u bilo kojoj zemlji. Kada imate ogromne probleme u sustavu i manjak instrumenata, onda zdravstveni radnici naprave maksimalno koliko mogu da spase i zaštite pacijente. I to vidimo svakodnevno u bolnicama, o tome se ne priča stalno u medijima. Ako pustite virus eksponencijalno u bolnice i među starije ljude, vi ćete imati pretrpan sustav sigurno. U tom trenutno može doći do selekcije pacijenata, rekao nam je Ivan Đikić.

Također je dodao kako je najvažnija stvar da se ne dopusti da preveliki broj dođe u kritičnu situaciju i da se smanji broj ljudi koji imaju blage bolesti, te da oni trenutno ne pretrpavaju bolnice s nepotrebnim pregledima.

'Cjepiva neće biti ove sezone'

- Svjetska zdravstvena organizacija je još 2018. godine izdala listu najopasnijih bolesti koje nas čekaju. Na četvrtom mjestu na listi je SARS virus. U zadnje dvije godine nismo uložili niti kune za prevenciju pojave novog SARS virusa. Meni bi bilo drago da kolektivno svi naučimo nešto iz ovoga, govori Đikić.

- Žalosti me da kolektivna memorija u svijetu traje kratko i da će se za par mjeseci ljudi šaliti s ovim virusom, a oni koji odlučuju kao naša Vlada, neće shvatiti da danas trebamo ulagati u prevenciju u budućnosti

Kada gledamo na globalne probleme, kao što su i epidemije i pandemije i klimatske promjene, imaju direktan utjecaj na pojavu naših neprijatelja u prirodi, a to su virusi i bakterije, dodao je Đikić.