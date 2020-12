Dino Blunt i Swana: 'Nada smo i svijetla budućnost hip-hopa!'

Reperi Dino Blunt i Swana osvojili su YouTube scenu početkom godine s pjesmom 'Frula mira'. U hip-hop serijalu Takeover izveli su nam još jedan svoj hit. S dečkima smo popričali o njihovom mjestu pod suncem

<p>Takeover, Gameover. Swana te opere, head and shoulders. Uz pomoć Dine Blunta i moga mlađeg brata. Svakog dana radi se od paprike salata. Ovo su stihovi kojima su mladi dečki s naše rap scene opisali <strong>'Takeover', </strong>hip-hop serijal koji možete gledati na <strong><a href="https://youtu.be/8uFU4XlHxBs">YouTube kanalu 24sata. </a></strong></p><p>Dino Blunt i Swana, inače i gosti istog serijala, u intervjuu su nam ispričali na koji način preživljavaju ova vremena i ponešto o svojoj karijeri. Kraljevi trepa, kako im često tepaju, novost su na hip-hop sceni, a u 'Takeoveru' su izveli pjesmu 'Nina'.</p><p><strong>POGLEDAJTE TAKEOVER: Dino Blunt x Swana - Nina</strong></p><p>- Odrastao sam slušajući Pink Floyd, Led Zeppelin, Wu-Tanga i općenito 'old school', ali sam se brzo upoznao s trepom - rekao je Dino. Isti glazbeni ukus ima i Swana, lik kojeg godinama znamo kao člana Visoke Petice (High5). Sve dok se krajem 2019. nije odvojio i počeo surađivati s Dinom. Pitali smo ih gdje se sad brije kad je sve zatvoreno.</p><p>- Doma. Kuća, posao, kuća, posao - rekli su. Za sebe dodaju da su nada i svijetla budućnost scene, a rime koje slušaju su one repera Foxa i youtubera Bake Prase. U pisanju stihova inspirira ih vlastita okolina, a nekad i oni sami. O tome koji su im uzori, imaju diplomatske odgovore.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Svaki dan se borim da budem bolji čovjek - rekao je Dino, a Swana dodao: 'Moji roditelji!'. Svoju eru na sceni započeli su početkom godine i pjesmom 'Frula Mira', a nastavljaju i dalje s hitovima poput pjesme 'Nina'. </p><p><strong>POSLUŠAJTE I KAKO GRŠE ZVUČI - TAKEOVER: LIVE SESSION </strong></p>