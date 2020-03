Diva Zdenka Kovačiček: 'Kad je party u pitanju, ja sam prva...'

Za mene se ljubav iskazuje i osjeća cijelo vrijeme, ne samo za Valentinovo. Volim obavljati šoping kada su takvi dani u pitanju, ne znam što ću sad za Dan žena, rekla je glazbena legenda Zdenka Kovačiček.

Na sceni je više od pedeset godina i uživa u tome, kako kaže, jer ju drži adrenalin. U intervjuu povodom Dana žena otkrila je što svaka žena mora imati.

- Ne izađem iz kuće, a da nisam našminkana i sređena. Bez obzira na moje unutarnje stanje. Mi smo javne osobe i ljudi od nas očekuju najviše - objašnjava i dodaje kako treba izgledati te što treba imati pravi muškarac.

- Za mene je idealan pravi muškarac točno onakav kakav je bio i moj suprug. Bio je šarmantan, volio je glazbu i putovanja… Kad se dogodi taj klik, a to se zovu leptirići, onda je to to. Bitna mi je jako ta unutarnja ljepota.

Dotaknula se i goruće teme nakon inauguracije Zorana Milanovića, a to je izvedba njezine kolegice Josipe Lisac.

- To je kompleksna tema. Ona je ona, a estrada je korida. Inauguracija pripada svim građanima, a ne možeš očekivati da će se to svima svidjeti - rekla je Zdenka.

Zdenka je hrvatska jazz i rock pjevačica te jedna je od najznačajnijih i eminentnih osoba na hrvatskoj glazbenoj sceni, a odgovorila je i što misli o terminu 'dive'.

- Što znači biti diva? U taj pojam spada talent koji možeš pružiti publici te za onoga tko iza sebe ima uspješan rad i karijeru - objasnila je te otkrila što bi u svojoj karijeri htjela promijeniti.

- To je svakako izdavanje album, pametnije bih to činila jer radila sam sve što su mi ponudili. Nisam razmišljala hoće li mi to možda škoditi. Imala sam i prilike napraviti album s Goranom Bregovićem, a nemam taj album, a danas bi mi to puno značilo. Nisam bila dovoljno uporna, trebala sam ga zivkati i vuči za rukav, no nisam takva osoba - rekla je.

Priznaje kako je prava partijanerica, prva dođe, a zadnja ode, a uz to ju vežu predivne uspomene, kao i s njezinih inozemnih nastupa.

- Veliki uspjeh u životu bio mi je što sam pjevala Mihailu Gorbačovu na rođendanu. To je čovjek koji je promijenio povijest. Sad se ježim kad se sjetim. To mu je bio 75. rođendan, a meni je to događaj života. Nemam fotografiju jer nisam od onih koji čovjeka gnjave za slikanje. Otpjevala sam četiri ruske balade, a oni su mirno to saslušali i zapljeskali - prisjeća se Zdenka.

