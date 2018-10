Dječak 'čudo' preživio napad morskog psa: 'Želim u more!'

Keane Webre-Hayes (13) nasmijan je pozirao u bolnici nakon što je u subotu preživio brutalan napad morskog psa dugog 3.3 metra na plaži Beacon Beach u gradiću Encinitas koji se nalazi u okrugu San Diego.

Just after a shark attack victim was pulled ashore at Beacon’s Beach in Leucadia. #sharkattack #beaconsbeach #leucadia #encinitas pic.twitter.com/Hr93IVxwQd