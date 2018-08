Dječaku brijač 'odrezao' uho: 'Ne, ne, ne... Zovi moju mamu!'

Jude Sannicandro, vlasnik brijačnice u gradu Naples na Floridi, koristio je gumeno uho i lažnu krv kako bi dječak Vito DiPalma povjerovao u to da mu je odrezao uho.

Mnogima se nije svidjela ova brijačeva šala, no on je objasnio da je to učinio kao 'osvetu' dječaku koji mu je prvi već napravio podvalu. Dječak mu je jedna od najdražih mušterija te često jedan drugom podvaljuju. A Sannicandro je brijač obitelji DiPalma već desetljećima.

Sve je počelo jednog dana kad je Vito svom omiljenom frizeru na blagajnu stavio mrtvog žohara. Brijač se tada zaista jako uplašio.

- Totalno sam se uspaničio. Najviše zbog toga što sam dan prije toga našao pravog žohara u kupaonici. Rekao sam mu da je ovim 'započeo rat', a on mi je odgovorio da se ne boji i da je prevelik da bi plakao - ispričao je Sannicandro koji je tada počeo smišljati podvalu svih podvala za dječaka. No, prije nego što ju je ostvario, pitao je za dopuštenje Vitine roditelje.

I tako, dok je kao i obično šišao ovog 10-godišnjaka i s mašinicom mu prolazi po glavi.

- O, sra... Ne miči se - rekao je u jednom trenutku. Vito ga je upitao: 'Krvarim li?'

Brijač je uzeo papirnate ručnike i stisnuo mu ih uz uho. U njima je bila vrećica s umjetnom krvlju koja se počela slijevati niz dječakovo lice.

- O, ne. Mama! - povikao je Vito, a brijač ga je zamolio: 'Šššš, nemoj joj reći. Mislim da si ok, samo ćemo malo stisnuti uho.'

No, kako je jače pritiskao uho, tako je i sve više umjetne krvi istjecalo. Vitu je sad već hvatala panika.

- O moj Bože. Mislim da moramo zvati Hitnu pomoć - rekao je Sannicandro i okrenuo dječaka prema ogledalu da vidi što se događa.

- Da, da, da. Molim te zovi moju mamu - panično je rekao dječak.

Sannicandro je u tom trenutku poviknuo: 'O moj Bože!', i na tlo je palo umjetno uho.

- Je li to moje uho? Ne, ne, ne! - vikao je Vito i zvao mamu da dođe.

Mama se suzdržavala da ne pukne od smijeha kad je ušla u prostoriju.

- Nije smiješno! - viknuo je dječak pokušavajući duboko i smireno disati.

- Pa imamo još jedno uho. U čemu je problem? - šalio se brijač, okrenuo se prema Viti i pitao ga: 'Hej, sjećaš li se one podvale kad si mi rekao da te ništa ne može rasplakati?'

Vito je odgovorio da se sjeća, a Sannicandro mu je onda maknuo ručnike s uha i rekao: 'Sve je u redu'.

Vito je bio oduševljen time što i dalje ima dva uha.

- Nisam plakao - rekao je majci i brijaču, no mama ga je brzo 'poklopila': 'Plakao si, plakao'.

Snimka ove podvale na internetu je postala velik hit. Pogledana je više od 700 tisuća puta. Brijač kaže kako ga ne uznemiravaju kritike.

- Ovome ne bih izložio nikoga osim Vitu. On je jedinstvena stara duša, a ja ga šišam otkad se rodio - objasnio je kritičarima te dodao kako je siguran da Vito već sad planira kako će mu se osvetiti.