U Rusiji su ukrali psa i nazvali ga Rudolf. Oštetili su 11.862 prometna znaka, 720 kilometara zaštitne ograde, 64 rampe, 58 semafora, 43 izloga raznih trgovina mješovite robe, dva bankomata i srušili jedan čunj prije radova na autoputu Zagreb-Macelj. Snimile su ih nadzorne kamere. Točnije 2.822 nadzorne kamere. Uglavnom uništili su sve što se moglo uništiti, komentirao je Jan Kerekeš uoči nove epizode nakon raznošenja poklona Djeda Mraza.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA u suradnji s 'Kerekesh teatrom' na YouTube kanalu 24sata i u Videoteci 24sata donosi novi show svake nedjelje - KEREKESH SHOW, a ovoga puta u blagdanskom duhu gdje pratimo sve zgode 'Novonormalnog Djeda Mraza'. On je sve ono što nikada niste mogli zamisliti, a u četvrtoj epizodi vam predstavljamo što se dogodilo s našim Djedom Mrazom nakon Božića.

U prvoj epizodi je naš Novonormalni Djed Mraz odlučio prihvatiti posao preko burze, u drugoj je pronašao Baku Mraz. U trećoj je nabavio saonice, a u četvrtoj ga je Rudolf iznevjerio pa su morali naći zamjenu. Sada se priča nastavlja...

Jutro nakon Božića Baka i Djed Mraz su se probudili u potpunom neredu. Nakrivljene slike, razbacane stvari pa čak i kokoš u dnevnoj sobi.

- Bez obzira na to što ste proputovali cijeli svijet, napravili ste više štete nego koristi. Hvala Bogu, žrtava nema, ali materijalna šteta je ogromna - komentirao je Jan Kerekeš u ulozi pomagača Djeda Božićnjaka.

Dok je Jan nabrajao materijalne posljedice, Djedica je nezainteresirano i mamurno teturao po stanu.

- Svu tu štetu ti sigurno nećeš platiti jer si naravno, opet na burzi! Unatoč tome, nećeš proći nekažnjeno jer su te snimile razne nadzorne kamere! Točnije njih 2.822 i snimile su tebe, Baku Mraz, vaša zaprežna kola, vučnu službu, ali i registarske oznake - dodao je uznemireno.

Unatoč nabrojenim štetama Baka i Djed Mraz se nisu uznemiravali jer su napravili ono najbitnije - podijelili su sve poklone!

Glavnu i jedinu ulogu u svim epizodama novog serijala igra Jan Kerekeš koji se proslavio u serijama poput 'Vatre ivanjske', 'Zlatni dvori', 'Dar Mar', 'Bitange i princeze' i mnogim drugim kako serijama, tako i dugometražnim filmovima, predstavama, ali i reklamama. Trenutačno snima i za društvene mreže Kerekesh Teatra, a objasnio je tko se sve pojavljivao u serijalu.

- U ovom serijalu surađivao sam sa svojim brojnim kolegama koji su glumili svoje uloge s puno srca i ljubavi, no oni nisu profesionalci, već amateri. Djed Mraz, Baka Mraz, Sveti Nikola, Rudolf i devet kandidatkinja za Baku Mraz sigurno će nasmijati sve koji će pogledati serijal. Ja sam u ovom serijalu, kao i u drugim serijalima, podvojena ličnost, tako da sam utjelovio lovca, djelatnika na burzi, voditelja audicije i prodavača letećih saonica. Pravih letećih saonica.

Osim toga komentirao je i zašto voli svoj posao.

- Najviše volim kad mogu nasmijati i zabaviti nekoga. To me jako ispunjava i na neki način me čini boljom osobom. Jednostavno ja volim biti opušten i nasmijan kad god je to moguće i trudit ću se do kraja života da tako i ostane. Snimanje serijala za 24sata pomoglo mi je nositi se s problemima i preprekama u kazalištu i kulturi općenito zadnjih godinu dana i još jedna ljepota svega je to što sam sebi obećao da ću se uvijek truditi napraviti nešto drugačije, nešto bolje - komentirao je Jan.

