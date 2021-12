Djed Mraz je odabrao Ružicu da bude njegova Baka Mraz, no sada im trebaju leteće saonice. Prodavač saonica vjerojatno nikad u životu nije vidio kako izgledaju saonice pa zato prodaje svoja stara raspadajuća zaprežna kola. Nakon dugog nagovaranja Djed Mraz pristaje na kupnju, ali i na dotjerivanje svojeg prijevoznog sredstva. Leteća zaprežna kola su spremna, no treba nam Rudolf. Rudolf je star, nema zube i nije normalan. No, da bi došli do Rudolfa, prvo Djed Mraz i Baka Mraz moraju proći pored lovca nabrijanog na epidemiološke mjere, komentirao je Jan Kerekeš uoči nove epizode Kerekesh showa.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA u suradnji s 'Kerekesh teatrom' na YouTube kanalu 24sata i u Videoteci 24sata donosi novi show svake nedjelje - KEREKESH SHOW, a ovoga puta u blagdanskom duhu gdje pratimo sve zgode 'Novonormalnog Djeda Mraza'. On je sve ono što nikada niste mogli zamisliti, a u trećoj epizodi vam predstavljamo kako Djed Mraz traži saonice i Rudolfa.

U prvoj epizodi je naš Novonormalni Djed Mraz odlučio prihvatiti posao preko burze, u drugoj je pronašao Baku Mraz. Sada se priča nastavlja...

- Ovo je slika na oglasu, a ovo je slika uživo...Ovo nisu leteće saonice! - razočarano je govorio Djed Mraz prodavaču zaprežnih kola koja su u raspadnom stanju.

Prodavač se unatoč kritikama nije dao obeshrabriti.

- Ma kako to nisu leteće saonice! Ta zaprežna kola kad idu nizbrdo lete kak vrag! - dodao je uzbuđeno.

Djed Mraz nije bio impresioniran, no unatoč stanju 'saonica', odlučio ih je kupiti i renovirati, a nakon toga je krenuo i u potragu za Rudolfom.

- Nažalost vam moramo reći da je trenutno nemoguće doći do Rudolfa. On je bio jako dugo u samici i svi su mu zubi otpali od kukuruza. Otkad je počelo 'novo normalno', on je postao nenormalan! - komentirao je prodavač u OPG-u.

Komplikacija je bilo mnogo, ali se Djedica ipak odlučio na rizik i prihvatio raditi s Rudolfom, a što će se točno dogoditi možete pratiti već u idućoj epizodi.

Glavnu i jedinu ulogu u svim epizodama novog serijala igra Jan Kerekeš koji se proslavio u serijama poput 'Vatre ivanjske', 'Zlatni dvori', 'Dar Mar', 'Bitange i princeze' i mnogim drugim kako serijama, tako i dugometražnim filmovima, predstavama, ali i reklamama. Trenutačno snima i za društvene mreže Kerekesh Teatra, a objasnio nam je postoji li za njega savršeni Božićni poklon.

- Naravno da postoji. To je svaki poklon koji ti je netko poklonio od srca i u skladu sa svojim mogućnostima. Nikad mi nije bilo važno je li poklon velik ili skup, jednako se veselim baš svakom poklonu jer to znači da je netko mislio na mene i da je nekom stalo do mene. Nekad poklon može biti pusa ili samo zagrljaj. Svaki zagrljaj je savršeni poklon - komentirao je.

Osim toga komentirao je i koje nas još epizode čekaju u serijalu 'Novonormalni Djed Mraz'.

- Počinjemo s epizodom 'Djedica na burzi', druga epizoda je 'Audicija za Baku Mraz', zatim slijedi 'Rudolf bez zubi na saonicama', pa konačno 'Stižu pokloni' i za kraj 'Mamurni Djed i Baka Mraz'. Sve u svemu, jedno pravo božićno putovanje - dodao je.

