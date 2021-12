Zanimljiv spoj dječje pjesmice i rima. Ne znam što bih rekao. To je Nucci. Veliki respekt za njega. Jako dobre pjesme radi. To je 'hitična' pjesma, komentirali su članovi hip-hop supergrupe 'ONI'. U novoj epizodi serijala 'Takeover', ocjenjivali su rime Nuccija, Stoke, Dino Blunta te drugih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovo je solidno, ima dosta zareza. Ovo je jedna četvorka. Zvuči mi kao nešto u stilu Stoke. Isus je tu, plašt je tu - komentirao je Scriptor, jedan od članova grupe 'ONI', pjesmu Stoke i Hiljsona Mandele 'Bog zna'.

Ovu hip-hop grupu čine reperi poznati pod umjetničkim imenima Scriptor, Kali i Jantar, a grupu su oformili 2011. godine. S njima rade i producent KolAK47 i DJ Noki Nole. Osim ocjenjivanja rima, otkrili su nam i kako gledaju na pojavu modernog zvuka Nuccija, Jale Brate i sličnih koji svakom novom pjesmom dominiraju trendingom.

- Reperi poput njih jako dobro uklapaju zvučne melodije i lako pamtljive tekstove u svoje pjesme. To nije lako i uglavnom je kvaliteta tih tekstova upravo u zvučnosti i pamtljivosti lajtmotiva. Što su u tom uspješniji, to su popularniji i to je potpuno zasluženo pogotovo uz vrhunsku audio i video produkciju, a i općenito osmišljen stil svakog od tih izvođača. Neovisno o tome, mi smo bolji reperi, ali smo lošiji od njih na svim ostalim područjima osim samog repanje - rekli su nam.

Osim repanja, ova trojac se bavi zanimljivim stvarima. Jantar je grafički dizajner, Kali instruktor pilatesa, a Scriptor se bavi bodybuildingom. Otkrili su nam da nikad nisu razmišljali o miješanju s popom, a priznali su i kojeg mladog izvođača bi izdvojili kao nadu na rep sceni.

- Tibor je u ovoj godini napravio najviše za domaći hip hop. S Flowdeepom je predvodnik TDKM zajednice, a izbacio je i tri albuma i puno spotova. On doduše više nije toliko mlad, ali nada umire zadnja. Od grupa su u zadnje vrijeme jako zanimljivi Podočnjaci, čija muzika ima potencijal doći do šire publike, a to se još nije dogodilo - rekli su.

Prije ocjenjivanja rima, 'ONI' su u serijalu 'Takeover' izveli i svoju stvar 'Demoni' koju također možete poslušati na YouTube kanalu 24sata. Za kraj, otkrili su nam i koji su im planovi u daljnjoj karijeri.

- Nastavit radit rep za ljude koji slušaju rep - kratko su zaključili.

