Domenica: 'Kad sam vidjela kadrove za pjesmu 'A meni vruće', bila sam u šoku...'

Korčulanska pjevačica Domenica Žuvela nedavno je napunila 30 godina, proslavila je s najboljim prijateljima i obitelji. Tim povodom porazgovarali smo s Domenicom u Velikom intervjuu.

- S 30 se osjećam puno bolje, jer su 20-e preduge. Stalno mijenjaš okolinu, upisuješ faks. Meni je taj period bio dug, a sad imam svoj krug ljudi, puno sam svjesnija sebe.

Otkrila je da joj je najljepši poklon koji je dobila ove godine - gramofon, te da planira svako jutro staviti novu ploču i uživati u poklonu. Ali, poklon svoje prijateljice za 20-i rođendan neće zaboraviti.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

- Nikad neću zaboraviti kako mi je najbolja prijateljica poklonila za 20-i rođendan pjesmu. Napisala je sama pjesmu, jer nije stigla ništa kupiti. Meni ne bi palo na pamet da poklonim pjesmu, tako da je to bio jedan od najljepših poklona - ispričala je Domenica.

Pjevačica voli svoj život u Splitu, provodi puno vremena u šetnjama u prirodi, pogotovo uz more sa svojom pudlicom Zarom. Voli ispijati kave na suncu, družiti se sa svojim prijateljima.

- Kad sam doma onda kuham i čitam. Rijetko kad gledam u telefon, što ponekad nije dobro, jer propuštam neke prilike - rekla je.

Prisjetila se svog profesora iz matematike, koji joj je uvijek pomagao i puštao na probe.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

- Nedavno sam srela njegovog sina na koncertu u Dubrovniku, uzela sam njegov broj i moram ga nazvati da mu se zahvalim, jer matematika mi nije bila jača strana - priznala je.

Domenica je ispričala da su joj svi prvi spotovi bili dosta teški za snimiti, jer se nije mogla opustiti ispred kamere.

- Najgori su mi spotovi kad snimamo zimi a moram biti u ljetnoj robi. Spot 'A meni vruće' smo snimali u klubu po noći. Ja sam do 22 u krevetu, pa mi je bilo naporno čekati ponoć. Kad sam vidjela kadrove, bila sam u šoku - ispričala je.

Nedavno je Domenica napravila nešto do sada neviđeno na našoj estradi. Najavila je veliki koncert u zagrebačkoj Areni i to čak osam godina unaprijed, na svoj rođendan. Kaže da joj je izrazito zabavno razmišljati kako će to izgledati tada, koje će se pjesme pjevati, pjesme koje još nisu napisane, koje još i ne postoje?

