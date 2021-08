U trećoj epizodi nove sezone JoomBoosove nagrađivane serije 'Teini dnevnici' Tea će doživjeti ono što nikada nije - neugodno iskustvo s novom profesoricom iz škole. Nova profesorica hrvatskog jezika, Leila, koju igra glumica Petra Kurtela, naglo okreće ploču i postaje poprilično bahata prema Tei.

Osim što joj 'šakom i kapom' dijeli jedinice, što se Tei, inače odličnoj učenici, nikad ne događa, u jednom je trenutku čak i ucjenjuje...i tu stvari postaju izuzetno čudne. Teu u seriji, kao i u prvoj sezoni, glumi mlada, talentirana umjetnica Pia Vrdoljak, koja nam je objasnila zašto će publici druga sezona biti još zanimljivija od prve.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prije svega moram reći da je radnja u drugoj sezoni dosta kompleksnija nego u prvoj, kao i odnosi među likovima, koji su opisani još izraženije i zanimljivije. Na snimanjima nove sezone nam je bilo užasno zabavno, ali, kao i obično, dosta intenzivno. Ali uz dobru ekipu je sve nekako lakše. Tu je i naš redatelj, Igor Barberić, s kojim mi je uvijek gušt raditi i koji je uvijek odličan prema nama - objasnila nam je Pia, koja tvrdi kako s Teom iz serije, osim fizičkog izgleda, zapravo nema ništa slično. 'Potpuno smo različite djevojke', tvrdi Pia.

Ona i njezina kolegica sa seta, Mia Leonie, jako su se zbližile tijekom snimanja druge sezone, iako su u seriji glavne neprijateljice.

- Pamtim anegdotu sa snimanja kad smo Mia i ja snimale scenu u uredu ravnatelja Grubnića. Tijekom cijele scene smo morale biti sklupčane ispod stola i biti u potpunoj tišini, a on je u jednom trenutku uletio u ured i počeo pjevati. Nama je to bilo urnebesno, krenule su nam suze od smijeha, a morale smo ostati tihe. To je bilo baš zabavno i baš teško za izvesti u isto vrijeme - prisjetila se Pia. Iako im je ponekad bilo intenzivno, naporno i iako su bili umorni, svaku su scenu odradili maksimalno kvalitetno, što se vidi i u samom rezultatu i u epizodama.

- Ove godine sam osobno provela mnogo više vremena na setu snimajući nego što je to bio sluèaj u prošloj sezoni, a to mi je, iskreno, baš odgovaralo. Borili smo se s toplinskim udarima, topljenjem šminke ispod reflektora, radom u sitnim noćnim satima... Ali ekipa je bila apsolutno genijalna pa nam ništa nije bilo teško. Isto tako, dobili smo mnogo više prostora za razraditi problematiku i tematiku serije i mislim da je ova sezona baš zbog toga mnogo dinamičnija i napetija, čak i malo zrelija i 'odraslija'. Tu su i neka nova lica koja su ljudima otprije dobro poznata i mislim da je rezultat ispao sjajno - govori nam glumica Mia Leonie, koja u seriji glumi glavnu negativku, Ivonu.

Kako su ispale scene u trećoj epizodi i je li im se sav taj trud isplatio, što je sve ekipa otkrila o novoj učiteljici Leili i kako ih je te zašto ravnatelj Grubnić razočarao - gledajte samo na JoomBoos YouTube kanalu danas od 12:00 sati. Nove epizode pratite svakog četvrtka točno u podne na svim JoomBoos platformama i na 24sata Oriđiđi Videoteci.