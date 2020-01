Elma Tomić: Roditelji su me s mojih 16 godina nosili do WC-a

Noć prije Intenzivne njege susrela sam djevojku. Ušla je u moju sobu. Bila je jako visoka i mršava. Bila je, naravno, ćelava i primala je krv te ju povraćala. Tu sam se prestrašila jer sam se pitala: 'Hoću li ovo biti ja sutra?'. Osvrnula sam se oko sebe, pogledala u druge sobe i odgovor je bio 'da', započinje svoju priču Elma Tomić (17), djevojka koja je preboljela rak.

Prije dvije godine dijagnosticirali su joj rak limfnih čvorova, odnosno 'Non Hodgkina'.

Kad upoznate Elmu, na njezinom licu i vedrom osmijehu nikada ne biste rekli da još uvijek prima kemoterapiju. Bolest je u remisiji, mučni dani su iza nje, no to je ono što će je zauvijek pratiti. Niti u jednom trenutku nije pomislila na smrt, iako šanse nikako nisu bile na njezinoj strani.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Na odjelu dječje onkologije u KBC-u Zagreb svojim je šalama nasmijavala medicinske sestre, liječnike i drugu bolesnu djecu i tako sebi olakšala borbu s rakom. Za format 'Moja priča' na 24sata YouTube kanalu ispričala nam je o čemu je maštala dok je ležala u bolničkom krevetu.

- Ne želim da me ljudi pamte po mojoj dijagnozi jer ja to nisam! Ono što ja želim biti i što ja već i nekako jesam je glumica. I zbog toga sam za ovo snimanje odabrala Zagrebačko kazalište mladih. Glumom se bavim osam godina i kad su mi rekli da možda neću dočekati jutro ili možda čak i sljedeću sekundu, moja zadnja želja je bila da još jednom stanem na scenu - rekla je te s osmijehom na licu rekla kako je to i dočekala. Umjetnost joj je, kaže, puno pomogla u liječenju. Svatko s tako opakim neprijateljem u sebi ima ono nešto što mu se suprotstavlja. Elmi je to bila gluma, pisanje, stvaranje...

- Dane tamo provodiš stalno i liječenje traje godinu dana. Kad si tamo, više ne znaš što bi radio sam sa sobom. Zato sam odlučila napisati knjigu. Sve je krenulo s bilješkama u dnevniku, a sad se nadam da ću knjigu završiti do kraja godine - rekla je. To joj je bila motivacija za život poslije s mišlju: 'Ako izdržim ove terapije i nuspojave, onda ću dočekati i scenu'. A nuspojave su bile grozne...

Danas kad dođe na odjel, kaže, vidi sreću. Sreću jer se sva ta djeca bore, što ne odustaju, a u svakome od njih vidi i djelić sebe.

