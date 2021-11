Jedva čekam vidjeti i čuti sve o astrofizici iz prve ruke i mislim da će ovo iskustvo mnogo pomoći u oblikovanju moje daljnje percepcije astrofizike, ispričala je 14-godišnja Ema Donev, osnovnoškolka iz Ivanić Grada koja je zaljubljena u astrofiziku, fiziku i matematiku i koja sama vodi svoj portal i YouTube kanal gdje drugima pokušava približiti ovo područje znanosti koje nju toliko fascinira.

Ona je najnovija zvijezda JoomBoos serijala 'Genijalci', a u trećoj je epizodi s JoomBoos ekipom posjetila Institut Ruđer Bošković. Ondje je provela dan s dr.sc. Viborom Jelićem, voditeljem laboratorija i višim znanstvenim suradnikom koji ju je proveo Institutom i pokazao joj sve 'male i velike tajne svemira'.

Vibor je Emi objasnio što on i njegovi kolege rade tijekom jednog radnog dana na institutu, a zatim je nju pitao kako je uopće došla na ideju da pokrene svoj portal i kanal o astrofizici te odakle uopće ta njezina ljubav prema ovom polju znanosti.

- Počela sam se zanimati za astronomiju i astrofiziku početkom 3. razreda. S mamom sam često išla u Zagreb kao mali izletić i obišle bi puno knjižara. Jako volim čitati knjige, godišnje ih pročitam 50-ak. Naročito volim avanturističke knjige za djecu. Nikada se nismo vratili kući bez barem jedne vrećice knjiga, a većina njih su bile moje knjige iz područja astronomije. Najviše su me privukle crne rupe, zbog toga što, kada jednom uđeš u njih, nikada više nećeš izaći, i pretvorit ćeš se u špagete! Čitanjem raznovrsnih knjiga naučila sam puno, ali i s druge strane otvorila su mi se nova pitanja, i tako je nastao taj čarobni krug. S vremenom sam povećala svoj interes za astronomiju, odnosno astrofiziku. Danas ju obožavam i svaki dan radim nešto vezano uz tu temu, pa tako vodim i portal te svoj YouTube kanal gdje pokušavam djeci i svima onima koje to zanima približiti astrofiziku - ispričala je Ema.

I dok su tako istraživali institut, Emu, ali i JoomBoos ekipu, zanimalo je što Vibor misli; radi li Europska unija dobar posao kao podrška znanstvenicima, osobito astrofizičarima?

- Atmosfera je, priznajem, vrlo kompetitivna, ali je to i dobro, jer samim time potiču znanstvenike da budu što inovativniji. No, možda je distribucija tih kompetitivnih projekata, od razvijenijih do onih malo manje razvijenih zemalja u EU, malo neravnomjerna. Ipak, postoje programi koji u zadnje vrijeme pokušavaju popraviti taj disbalans i smatram da smo na dobrom putu - objasnio je Vibor Emi i JoomBoosovcima, a zatim je nju pitao kako joj je bilo na institutu i što je ona ovdje naučila od njega.

Što je Ema zaključila te kako je izgledao njen posjet Institutu Ruđer Bošković

