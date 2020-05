Emotivan video iz Zadra: Ovdje će se pronaći svi naši građani

Nakon što je proglašena pandemija, a granice zatvorene, postalo nam je svima jasno da je turizam na jako klimavim nogama. Posao u našoj agenciji je drastično opao, a mi smo se prvi put od kad poslujemo suočili s pravom krizom. Korona kriza nam je omogućila da se posvetimo stvarima za koje do sada nismo imali vremena, otvorila nam je vidike, probudila nove ideje. Tako se rodila i ova, počinje priču Dujo Miočić, vlasnik agencije Adriatic Luxury Villas.

Travanj i početak svibnja u svim hrvatskim gradovima obilježile su puste i sablasne ulice, prizori koji se viđaju jednom u sto godina. Takav slučaj je bio i s Zadrom, grad u koji su taman trebali pristići prve veće grupe turista. Suvlasnica agencije Kaltrina Čeku zajedno s Dujom odlučila je ispričati priču o malo drugačijem Zadru. Snimili su video o situaciji koja ih je zatekla, a u tome im je pomogla plesačica Sanja Petrovski.

- Sanja u ulozi hotelske sobarice lucidno čisti prazan grad: usisava puste trgove, riba napuštene ulice, lašti prazne izloge, sve što jednoj hotelskoj sobarici ne priliči. U jednom trenutku, gledajući svoj odraz lica u izlogu Hrvatskog Narodnog Kazališta, oslobađa se svoje stroge uniforme i frizure te započinje ples s praznim gradom i njegovim ulicama. Prazan grad Zadar postaje njena idealna plesna pozornica. U njenom plesu se očituje nevjerojatna, kako plesna, tako i životna energija, kojoj nitko drugi ne bi mogao konkurirati - rekao je Dujo.

- Od ideje do realizacije nam je trebalo otprilike tri tjedna, dok se ideja nije dobro razradila, kostim sašio, a svi rekviziti za snimanje nabavili. Zaredalo se i nekoliko kišnih dana zbog kojih smo morali odgađati snimanje, no moram priznati da je snimanje na praznim ulicama grada bilo jedinstveno i čarobno iskustvo, ali kao što i u videu kažemo: “Zadar su ljudi bez kojih života nema”, pa moramo priznati da nas ipak više vesele ulice koje su od ovog tjedna ponovno pune – istaknula je Kaltrina za zadarski.hr.

Pojasnili su kako su ovim video spotom htjeli prenijeti javnosti poruku kako kao ljudi ne smijemo gubiti vrijeme i žalovati za nekim prošlim stvarima, za vremenima i sitnicama prije korona virusa, već iz situacije izvući najviše što možemo.





- Treba poraditi na sebi i posvetiti se pravim vrijednostima, onome što nam možda nije do sad bilo prioritetno. Ovo svatko od nas može na sebi primijeniti na drugačiji način. Mi smo to svakako napravili. Ne treba uzimati više stvari zdravo za gotovo, jer kao što vidimo, danas jesmo, sutra već nismo – iskrena je Kaltrina.



Ciljana publika, tvrde, bila je lokalno stanovništvo, odnosno stanovnici Zadra i okolice, kojima su se ovim videom direktno obraćali, no, naglasili su kako smatraju da se u njemu može pronaći većina stanovnika Lijepe naše.



