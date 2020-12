Nakon uspješnih obrada pjesama Jasona Derula, Alicije Keys i Nine Badrić, Lille donosi novi cover. Ovoga puta, u emotivnom izdanju, otpjevala je poznatu baladu Parnog Valjka - 'Dođi'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bačić je već za YouTube kanal obradila i pjesme Olivera Dragojevića. Upravo nam je njega u nedavnom intervjuu istaknula kao pjevača kojem nitko nije mogao parirati po emociji. Bačić smatra da su kvalitetni pjevači samo oni koji znaju prenijeti emociju na publiku.

Za YouTube kanal 24sata, Lille se okušala i u stranim pjesmama. Sve je započela s najpopularnijom pjesmom ove godine - 'Savage love'. Na taj hit Jasona Derula svi su plesali na TikToku, a pjesma je nekoliko tjedana bila na prvom mjestu svih ljestvica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lidija je otpjevala i pjesmu Alicije Keys 'If I ain't got you'. Bačić je naglasila kako Aliciju prati još od njezine pjesme 'Fallin' s kojom je osvojila svijet, a pjesma koju je obradila njezin je favorit i njezina najdraža pjesma.

- Vidim poveznicu i sličnost njenog i mog vokala i senzibiliteta. Sviđa mi se kako iznese emocije u pjesmi - objasnila je Bačić.

Bačić je nedavno izbacila i novi album 'Revolucija' na koji je stavila čak i svoju izvedbu himne u rock izdanju. U nedavnom intervjuu otkrila nam je i kako je upravo ovaj album najbolji potez njezine karijere, ali i da već priprema novi album za koji se nada da će izaći 2021.

- U ovim kriznim vremenima, kad nema koncerata i tko zna kad će ih biti, ljudi se ne mogu zabavljati. Onda mi je drago da radim na tim pjesmama jer sam ja i pjevačica i zabavljačica. Moram zabaviti publiku - otkrila nam je.

Iako je ova godina turbulentna za sve, a brojni izvođači su bačeni na koljena i rijetki su održali koncerte, Bačić kaže da ne bi voljela biti u koži onih kojima je teško. Kaže da joj je ovaj period dobro došao da se odmori i posveti sebi. Uz album, izbacila je i svoj sexy kalendar, a glumila je i u seriji 'Firma' iz 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE.

- Kroz godine sam izgradila svoju poziciju da mi je dobro i mislim da sam dovoljno novca zaradila dosad - rekla je Bačić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sve Lidijine obrade i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE pratite na YouTube kanalu 24sata, Facebook, Instagram i TikTok profilima te na 24sata.hr.