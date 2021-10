Ryan Gosling i Rachel McAdams snimili su jednu od najljepših ljubavnih scena rastanka ikad u filmu "Bilježnica" (The Notebook). Ana i Jan, točnije Pero i Alenka tu su scenu odveli u potpuno drugu dimenziju...međimursku, punu dima, driftanja, blata i ulja za servo, komentirao je Jan Kerekeš o novoj epizodi.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA u suradnji s 'Kerekesh teatrom' na YouTube kanalu 24sata i u Videoteci 24sata donosi novi show svake nedjelje - KEREKESH SHOW, a ovoga puta u novom ruhu s popularnim glumcima Anom Begić Tahiri i Janom Kerekešom u serijalu 'Mala škola lošeg zavođenja'. U 12 videa možete pogledati neke od najboljih i najneočekivanijih metoda zavođenja, a u petoj smo epizodi za vas rekreirali scene iz filma 'Bilježnica'.

Ovakav preokret na film sigurno niste očekivali. Ljeto, terasa i veliki ljubavni problemi. Ovoga puta Ana Begić Tahiri kao Rachel McAdams, a Jan Kerekeš kao Ryan Gosling.

- Ja imam svojeg zaručnika koji ima vlastitu auto kuću i sada me čeka u podzemnoj garaži. Bit će slomljen kada sazna da sam driftala s tobom u Golfu - komentirala je Ana Begić Tahiri, odnosno Alenka na tešku ljubavnu situaciju.

Upali su i u probleme jer Alenka krivi Peru kako mu se auto čak dva puta mogao ugasiti auto na semaforu.

- Je pa kaj, posmeknula mi se čižma! Bile su blatne i jednostavno se to dogodilo. Svakom drifteru bi se to dogodilo, čak i Šebalju! Tak mi je rekel! - dodao je Pero u svoju obranu.

Nastavili su pričati o problemima drifta, o zaručniku, ali i budućim željama i planovima.

Glumca Jana Kerekeša ste mogli gledati u serijama poput ‘Vatre ivanjske’, ‘Zlatni dvori’, ‘Dar Mar’, ‘Bitange i princeze’ i mnogim drugim kako serijama, kao i dugometražnim filmovima, predstavama, ali i reklamama. Anu Begić Tahiri zasigurno pamtite po seriji 'Bibin svijet' po liku Bibe, a glumila je i Janu u seriji 'Dar Mar', filmovima poput 'Metastaze' te brojnim kazališnim predstavama te sinkroniziranim filmovima. Ana nam je otkrila i kojim se još projektima u slobodno vrijeme bavi.

- Za sad imam malu pauzu. Ljeto je bilo izrazito radno, tako da nakon snimanja čeka me nova premijera "Genijalna prijateljica" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu koja će se održati 30. prosinca i posebno me veseli što se vraćamo na scenu u punom ansamblu nakon skoro dvije godine. Uz to, nastavljam igrati predstave koje su na repertoaru HNK u Zagrebu, Kazališta Moruzgva i Kerekesh Teatra. Veselim se. Juu-hu-huuu.

Ne propustite pogledati novu epizodu 'Kerekesh showa' s Janom i Anom na YouTube kanalu 24sata koja izlazi svake nedjelje u 12 sati i komentirajte jeste li se i sami ikada našli u sličnoj situaciji.

