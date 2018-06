Frizerski tretman za hrabre: Spaljivanje kose čini čuda

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Nova brazilska metoda "Velaterapia", odnosno "rezanje svijećom" čini upravo to. Pomoću svijeće spaljuju se mrtvi i razlistali vrhovi čime se dobiva da folikul kose bude posve otvoren za obnavljanje kroz regeneratore i maske, a da se pritom ne izgubi dužina kose. Kosa se najprije dijeli u sitne pramenove, lagano uvije prstima, a potom frizer svijećom prelazi preko vrhova i uništava mrtve dijelove kose.

Nakon tretmana, koji, kunu se frizeri neće skratiti vašu kosu, vlasi su pune voska, piše novinarka Daily Maila koja se s popriličnim strahom podvrgnula ovom načinu njegovanja kose. Naravno, sve smrdi po spaljenoj kosi, piše. Potom se kosa pere i hrani dubinskim regeneratorom.

Ovaj način modeliranja u Južnoj Americi popularan je još od 60-ih godina prošlog stoljeća, a mnoge žene to rade i same doma. Zbog velike popularnost ovog tretmana frizeri se posebno obučavaju kako bi napravili savršenstvo za vašu kosu, a pri tom je ostavili nahranjenu i na istoj dužini. Tretman traje oko dva sata, u New Yorku košta od 830 do 1100 kuna (ovisno o dužini kose), a novinarka je na kraju bila poprilično impresionirana. Njezin frizer preporučio joj da sada stalno kosu tako obnavlja, i da dolazi na tretmane svakih osam do 12 tjedana.

Frizeri upozoravaju da to ni u kojem slučaju ne radite sami doma i da ne približavate svijeću tjemenu kako bi izbjegnuli sve moguće neželjene posljedice.