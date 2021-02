Većini se žena u pojedinim situacijama čini kao da je PMS smak svijeta, a pametan muškarac će se u tim trenucima vjerojatno maknuti od žene, rekao nam je Marko Kisić, spec. ginekologije i porodništva. U novom serijalu na YouTube kanalu 24sata, odgovorio je na bizarna i često postavljena pitanja.

Objasnio je da, iako se to ženama, a i muškarcima čini kao da je smak svijeta, PMS je sasvim normalna i uobičajena pojava. Na ženama i muškarcima je kako će na to reagirati i ponašati se u tim situacijama. Kisić je odgovorio i na pitanja može li tampon razdjevičiti ženu.

- Kod većina žena himen neće puknuti jer je dosta elastičan. Kod žena kod kojih je djevičnjak rupičast, on može puknuti pri inserciji tampona - rekao je Kisić. Dodao je kako je upravo himenoplastika, odnosno rekonstrukcija himena jedan od najčešćih zahvata koje rade.

Uz to, kao najpopularniji zahvat izdvojio je labioplastiku. Radi se o zahvatu u kojem se smanjuju male usne. Objašnjava kako se često dešava da ženama one budu veće od velikih usana pa samim time im to smeta. Zahvatom se one smanjuju, i kako Kisić objašnjava svojim pacijenticama, nakon operacije, to izgleda kao makaron.

- Svim ženama koje ne idu redovno kod ginekologa kažem: I servis za auto je jednom godišnje, a kamo li ginekološki pregled. Posjet ginekologu na godišnjoj razini je izrazito bitan zato jer mnogo stanja i bolesti ne mora imati simptome - zaključuje Kisić.

