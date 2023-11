Glumica Ana Uršula Najev iskreno: 'Plakala sam na snimanju serije Kumovi'

Ona je doktorica Luce koja se zaljubljuje u zgodnog Janka kojeg utjelovljuje crnogorski glumac Momčilo Otašević. S karizmatičnom i zanimljivom glumicom koja iza sebe već ima razne projekte, a koja je odmah na početku emitiranja serije osvojila simpatije gledatelja, razgovarali smo u studiju 24sata.

Uršula nam je ispričala da je njezin lik Luce empatična, pravedna, strastvena, neovisna, ali i jako tvrdoglava doktorica. Snimanje se održava na Velesajmu, gdje je stvoren grad Zaglave.

- Grad je predivan, imamo i tržnicu, jako me podsjeća na moj dom, na moju Dalmaciju. Kamene kuće, male birtije...sve me podsjeća na dom - priznala je Uršula.

Najteža scena joj je bila s najboljom prijateljicom Jagodom Kumrić.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Radili smo scenu, gdje smo ja i Janko zaručeni, pa se dogodio kratki prekid, pa me on prevario s Jagodom. Morala sam odigrati jako agresivnu scenu pred svećenikom, bila je subota sedam ujutro, bilo je jako teško - ispričala je.

Otkrila nam je i najbolji savjet koji je dobila od glumca Stojana Matavulja: 'Što god radiš - iznenadi, napravi nešto, što neće nitko očekivati'. Taj savjet glumica koristi kako na snimanju, tako i na sceni kad pjeva.

Osim s glumom, Ana Uršula se bavi i glazbom. Iako, uglavnom, pjeva obrade poznatih hitova, stvara i autorsku glazbu. Priznaje da joj je glazba jako pomogla u borbi s opsesivno-kompulzivnim poremećajem.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

- Imala sam strašne tikove, u osnovnoj školi je išlo u ekstreme. Šetala bih do škole i morala bih 10 puta čučnuti po putu do škole. Jednom su mi za Božić poklonili karaoke, ja sam se zatvorila u sobi i stalno pjevala. To me je spasilo, shvatila sam da kad pjevam, nemam tikove, nemam tjeskobu - progovorila je iskreno Ana Uršula.

Ne boji se starenja, priznaje da jedva čeka mirovinu da živi u maloj kući s plavim škurama na otoku.

- Ja se veselim starenju, bez obzira na to što nas stalno plaše starenjem. Kažu da kao glumica ne smiješ starjeti, ne smiješ imati bore, jer će doći mlađa, to je normalno - zaključila je glumica.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Straši je što će biti za 10-20 godina, kako će odgajati dijete, jer kaže da je ona odgojena i pripremljena za svijet koji više ne postoji.

- Moji roditelji nisu mogli znati da će biti ovako...da će doći korona, umjetna inteligencija, ratovi, da su svi izbotoksirani.

Uršula Najev smatra da su danas potpuno iskrivljene vrijednosti, da svijet aplaudira potpunim idiotizmima.

