Prije su stvari u svijetu glume bile potpuno drugačije. Na akademiju se nisu primale djevojke starije od 21 godinu te su samo neke prolazile. Danas su se stvari promijenile na bolje - upisuje se velik broj glumica i kriterij godina je pao u drugi plan, komentirala je Daria Lorenci rodnu ravnopravnost kao jedno od temeljnih načela Europske Unije.

Nevena Rendeli je u svom talk showu 'miss7 live s Nevenom Rendeli i gostima' intervjuirala niz zanimljivih osobnosti poput Maria Valentića, Marka Tolje, Mije Dimšić i Jelene Rozge, a ovoga petka na redu su dvije uspješne žene i glumice Daria Lorenci (45) i Arija Rizvić (28).

Daria je 2005. godine svrstana u dvadeset najboljih hrvatskih glumica svih vremena, a skrasila se ulogom u filmu 'Oprosti za kung fu', ulogama u HNK u predstavi 'Zagorka', 'Lulu' i 'Tri sestre' te osvojila čak više od 10 nagrada. Ipak, u posljednje se vrijeme posebno posvetila poduzetništvu. Kreirala je kreativni laboratorij '4 sobe' za mlade i odrasle.

- Ideja je proizašla iz glume. Kako sam bila zaposlena na Akademiji dramske umjetnosti tamo sam napravila već pre korake prema pedagogiji i shvatila da volim raditi s ljudima. U to vrijeme jako me okupirala gluma pa se tom pozivu nisam posvetila, no otkako sam postala mama vratio se onaj početni žar za radom s ljudima - komentirala je glumica.

Njen studio iz godine u godinu raste te broji 200 polaznika i čak 24 grupe od dramske, plesne, hip-hop, klasičnog baleta, likovne grupe, jutarnjeg programa za odrasle, ali osim studija Daria ima i brojne druge obaveze.

- Jako je puno okupacija u mome životu, no jedina je sreća što skoro nikada ne radim sve stvari istovremeno. Trenutno za HNK pripremam 'Genijalnu prijateljicu', započela sam jedno snimanje koje trenutno mora ostati kao tajna, studio '4 sobe' je uvijek tu i moje troje djece je uvijek tu - dodala je.

Iako su joj dani nekada vrlo naporni, Daria Lorenci sve odrađuje s velikim žarom i inspiracijom, a odnedavno glumi i u predstavi koju je režirala Arija Rizvić pod imenom 'Da sam ptica'.

- Daria i ja smo se upoznale već na predstavi 'Lulu' i kliknule smo na prvu. Kasnije kada sam režirala svoju predstavu odmah mi je sinula Daria kao žensko lice - komentirala je Arija.

Istraživanja pokazuju da većina Europljana smatra kako žene nisu dovoljno zastupljene na odgovornim položajima zbog rodne uloge žena i muškaraca u društvu. Ipak, Arija Rizvić nam je ispričala kako je redateljskom svijetu nešto drugačije.

- U posljednje vrijeme javio se novi val redateljica i mislim da je to prekrasno. Nadam da će to tako i ostati te da ćemo i dalje svi biti ravnopravni - komentirala je Arija.

Europski parlament i Europska unija se već godinama bore za prava žena i rodnu ravnopravnost te su se glumice zbog toga dotakle i financijskog aspekta (ne)ravnopravnosti, ali i kako je to biti žena poduzetnica.

- Ja se uopće nisam zamarala financijama, niti sam se uspoređivala s drugim kolegama. Dapače, uvijek su mi žene bile veća konkurencija i uvijek sam se pitala kako bi prolazila u životu da izgledam drugačije, da se oblačim drugačije i slično. Zapravo mislim da su žene prema ženama postale drugačije jer se tema muškog pogleda na svijet mijenja - dodala je Daria.

