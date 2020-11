Glumica pala na Poligrafu: 'Jesu li vam ikada ponudili glumački angažman u zamjenu za seks?'

Vruća stolica, oči u oči s ispitivačem i detektor laži. Nova sezona serijala 'Poligraf' na YouTube kanalu 24sata ponovno šokira gledatelje. U novoj epizodi tajne je razotkrila glumica Elizabeta Brodić

<p>Mlada zagrebačka glumica, a odnedavno i voditeljica jednog domaćeg radija, Elizabeta Brodić (25), oduševila je sve ulogom Lole u seriji 'Drugo ime ljubavi', a zablistala je i u kazališnim predstavama i filmovima. No, ovoga puta, njezina gluma joj ne pomaže. Sjela je oči u oči s ispitivačem, priključena na detektor laži i razotkrila sve svoje tajne.</p><p>- Nekakvi psihopati bi i mogli prevariti poligraf, ali glumac, koliko god dobar bio, ne može - rekla je Brodić koja je bila svjesna da joj završena Akademija i struka ovdje neće pomoći.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poligraf s Elizabetom Brodić</strong></p><p>Već u prvim pitanjima Elizabeta je otkrila kakvo je stanje s glumcima u Hrvatskoj te trebamo li se ugledati na neke druge zemlje.</p><p>- Mislim da je strašno što ne postoji minimalna cijena ispod koje mi producent ne može dati ponudu. U Srbiji postoji glumački sindikat. Pokušavamo i mi to već par godina - rekla je Elizabeta koji svoj budžet uz glumu puni i poslom radijske voditeljice.</p><p>Nakon dvije istine, Elizabeta nije uspjela i na treće pitanje dati točan odgovor. Iako je s čvrstim i samouvjerenim pogledom odlučno rekla 'NE', poligraf nije uspjela prevariti. Kada joj je ispitivač rekao da je izgovorila laž, bila je šokirana.</p><p>- Ne znam što točno ovo znači. Neću vam otkriti o kome se radi - rekla je ispitivaču Elizabeta nakon objašnjavanja o tome je li se zaljubila na setu.</p><p>Iako je cijelo vrijeme gotovo istog trenutka nakon pročitanog pitanja dala odgovor, na jednom pitanju je ipak malo zastala. Glumicu je iznenadilo pitanje je li se ikada ljubila sa ženom.</p><p>- Ne znam odgovor na to. Ne bih mogla reći ljube li se bolje muškarci ili žena - nasmijala se Elizabeta nakon obrazloženja svog odgovora.</p><p>Glumila je u seriji 'drugo ime ljubavi', filmu 'Za ona dobra stara vremena', a radila je i na jednoj od najskupljih serija s ovih prostora koju je snimala u Crnoj Gori 'Besa'. Očekivano, našeg ispitivača zanimalo je jesu li joj neke od kolegica pokušale napakostiti zbog toga što im je konkurencija, a progovorila je i o legendi koja kaže da glumci posebno puno piju alkohol.</p><p>- Znate li vi neku branšu u kojoj ljudi ne piju? Pa nisu u Vrapču alkoholičari samo glumci. Mislim da to nije ništa više nego u nekom drugom poslu - objasnila je Brodić.</p><p>Voli li se gledati na malim ekranima, je li se zaljubila na setu te jesu li joj nudili glumački angažman u zamjenu za seks - otkrijte u novoj epizodi 'Poligrafa' na našem YouTube kanalu. Svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našim Facebook, Instagram i TikTok profilima, našem YouTube kanalu te na 24sata.hr.</p><p><em>Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Poligrafsko ispitivanje proveo je dipl. krim. Željko Grgurić u detektivskoj agenciji Di-Dext. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.</em></p><p> </p>