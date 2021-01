Bavim se razmišljanjima o odustajanju od glume. Ne zato što mi je to teško nego zato što bih željela živjeti mirnije. I svaki put kad pomislim 'sad ću se odseliti iz Zagreba, idem živjeti u prirodu i više neću biti glumica', dobijem otprilike 100 ponuda, rekla je glumica Petra Dugandžić odgovarajući na '24 pitanja'.

Najviše je pamtimo po ulogama u serijama 'Zlatni dvori' i 'Stella', u prvoj kao simpatičnu kuharicu Katu, a drugoj kao beskompromisnu Katarinu. Ipak, Petri je draži projekt 'Stella'. Za 'Zlatne dvore' je morala nabaciti pokoji kilogram, a sad je, kaže, baš taman.

- Nikad se više ne bih pristala udebljati za ulogu. Dobro, dalo bi se raspravljati što se tiče novca, ali u ovom trenutku ne. Taman sam smršavjela - rekla je Petra. Na pitanje što nikad ne bi napravila za ulogu diplomatski odgovara: 'Nebo je granica'. Sama ne gleda sapunice, ali voli pogledati svoje uloge, u slučaju da serija nema previše epizoda.

U Ludoj kući glumi u predstavi 'Ništa ljubav samo sex', zajedno s još tri poznate hrvatske glumice - Katarinom Baban, Csilla Barath Bastaić i Iskrom Jirsak. Kaže kako se uvijek urnebesno zabavljaju, kako na pozornici, tako i u backstageu.

- Ta predstava apsolutno nije samo za žene, u publici ima i dosta muškaraca. Muškarci imaju priliku vidjeti kako izgleda to kad četiri žene sjede u garderobi i pričaju o seksu. Ja od predstave nisam ništa previše sadržajno naučila, ali sam od redatelja Renea Bitorajca naučila puno o glumi - rekla je. Prisjetila se i pokojnog glumca Mustafe Nadarevića.

- Tu smo baš kod Hrvatskog narodnog kazališta gdje sam provela djetinjstvo sa svojom majkom koja je ovdje radila. Sjećam ga se kao djevojčica, sjećam ga se s akademije. Divan čovjek i dosta mi je teško sad o tome govoriti - rekla je.

Bila je i voditeljica pjevačkog talent showa 'Zvijezde'.

- To mi je bilo užasno teško. Želim stvarno čestitati svim voditeljima jer je to užasno težak i zahtjevan posao. Konstantno imati koncentracije i držati sve pod kontrolom. Bacila bih se ponovno u to, zašto ne - objasnila je.

