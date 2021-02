Radije bih ostao bez okusa i mirisa nego izgubio Olimpijsku medalju. Ima nekih stvari koje bih mijenjao, ali olimpijsko zlato nikada, rekao je bivši rukometni reprezentativac Goran Šprem svom sugovorniku Nikši Kalebu u novoj epizodi 'Bromance Podcasta' na YouTube kanalu 24sata.

Iako su do sada razgovarali o mnogim temama, ova pitanja si nikada nisu postavili. U opuštenoj atmosferi, uz pivo u ruci i unakrsno 'rešetanje pitanjima' nasmijali su jedan drugog odgovorima jer ipak, 'Pravi prijatelji mogu pričati o svemu'.

Da imaš statistiku svog života, što bi prvo volio saznati, kome bi zavirio u poruke u mobitelu, bi li radije živio kao bogataš u 1500. godini ili kao siromah u 2500. godini, bila su samo neka od pitanja koja su si bivši reprezentativci i cimeri iz igračkih dana postavili.

- Volio bih vidjeti poruke između Line Červara i Irfana Smajlagića. To bi bilo zanimljivo vidjeti da napokon znamo o čemu su to oni pričali - rekao je Šprem, a obojica su se složili da je govor Ivana Balića na timeoutu kada je rekao: 'Igramo kao k*rac', jedan od najjačih govora te ih je to motiviralo za bolju igru.

Bivši cimeri složili su se u još jednoj stvari - obojica bi radije živjela kao bogataši u 1500. godini nego siromasi u 2500. godini. Kako kažu, mogli bi uživati u dvorcu dok ih drugi služe. Progovorili su i o tome što bi njegova obitelj pomislila da im kaže da ih je policija uhitila bez razloga.

- Prvo bi rekli da sigurno nije bilo bez razloga, a drugo da zašto sam brzo vozio. Stvarno znam pretjerati nekad s brzinom, platio sam već par kazni - rekla je Šprem.

