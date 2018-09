'Grudi za svakoga': Optička iluzija koja je oduševila žene

Bez odlaska pod nož, samo uz pomoć posebne majice, žene mogu na neko vrijeme 'povećati' svoje grudi. Na snimci objavljenoj na YouTubeu vidi se kako majica funkcionira.

Ima strateški raspoređenu crno-bijelu mrežu na dijelu oko grudiju. Tako s prednje strane grudi izgledaju znatno veće. No, to je samo s te strane.

Kad grudi gledamo s bočne strane, i dalje su iste. Ako su bile malene, i dalje su malene.

Ipak je to samo optička iluzija.

No, mnogi su impresionirani idejom oko ove 3D majice.

- Ljudi će me pitati zašto nosim istu majicu na svakoj fotografiji svaki dan od danas pa nadalje - stoji u jednom od komentara.

- Trebam ovu majicu, molim vas... Ovo je genijalno. Grudi za svakoga - samo su još neki od oduševljenih komentara.

Snimku majice, koju je osmislio japanski brand ekoD Works, prvi put je objavila japanska vloggerica i glumica Sakura Inagaki Saki. Na YouTubeu je pokazala kako majica funkcionira. Odjenula ju je i dala joj najbolje ocjene.

Za one koji se pitaju mogu li i sami nabaviti lažne grudi sigurno će biti korisna informacija da to mogu učiniti na web-stranici Teezily i to po cijeni od 125 kuna.