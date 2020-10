A post shared by HANA RODIC\u0301 (@hanii_official) on May 28, 2020 at 2:34am PDT

U vezi su od kraja showa, a prije nego \u0161to je u\u0161la u novi reality \u017eivjeli su na relaciji Zagreb-Berlin. Njihova veza bila je \u010desta tema u medijima, ali i teorijama zavjere me\u0111u ljudima. Mnogi su smatrali da njihova ljubav nije prava ve\u0107 samo obi\u010dan marketin\u0161ki trik pa smo to odlu\u010dili i provjeriti. Detektor la\u017ei pokazala je kako je njihova ljubav prava.

- Ljudi imaju previ\u0161e vremena za neke teorije zavjere. Nekad se osje\u0107amo kao Kim i Kanye - otvorena je bila Rodi\u0107.

Inspektoru je objasnila kako se ona i Goran \u010desto znaju sva\u0111ati jer se ona zna pona\u0161ati kao \u2018diktator\u2019, no to im nije poljuljalo vezu. Hana je pro\u0161le godine \u0161okirala pratitelje kada je oti\u0161la u Tursku na pove\u0107anje grudi. Pratitelje redovito obavijesti i kada stavi filere u usne, a to je napravila i prije samog ulaska u \u2018Zadrugu\u2019. No, kako se pokazalo i na \u2018Poligrafu\u2019, operacija grudi je jedina operaciju koju je do sada napravila.

\u00a0- Nemam problema s time koje operacija sam radila. Svjesna sam sebe, nema kompleksa. Kada budem starija i kada se pojave borice, oti\u0107i \u0107u se zategnuti - iskrena je bila Rodi\u0107.

Zbog svoje otvorenosti i direktnosti Hana se \u010desto na\u0111e na meti hejtera. Kako ka\u017ee, voli ponekad u\u0107i u raspravu s njima i \u2018pofajtati se\u2019.

- Nai\u0111em na hejtanje od strane \u017eena, mu\u0161karcima ne smetam. Pi\u0161u mi da sam plasti\u010dna, ali me ne diraju ti komentari. \u010cak mislim da trebam neke nove hejtere jer su ve\u0107 i ovi stari po\u010deli voljeti - pojasnila je Hana. \u2018Poligraf\u2019 je uspje\u0161no privela kraju, ali nije do kraja bila iskrena, omakla joj se i koja la\u017e.

- Svi mi la\u017eemo. Za jedno pitanje sam mislila da govorim istinu kada sam to rekla, ali ispostavilo se da ne. Mislim da sam na ovom testu pokazala da sam zapravo iskrena - zaklju\u010dila je Hana.

Na koja je to pitanja govorila istinu, kada je napetost rasla i kada je govorila la\u017e, mo\u017eete saznati u petak to\u010dno u podne na YouTube kanalu 24sata te 24sata.hr.

Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbu\u0161no i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora ko\u017ee) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili la\u017ee. Poligrafsko ispitivanje proveo je dipl. krim. \u017deljko Grguri\u0107 u detektivskoj agenciji Di-Dext. Epizoda je snimljena nakon provedenog istra\u017eivanja i dobivenih odgovora.

POGLEDAJTE VIDEO:

\u00a0

\u00a0

\u00a0

Hana na 'Poligrafu' otkrila: 'U vezi sam ponekad diktatorica'

Reality zvijezdu Hanu Rodić (23) publika je upoznala u showu 'Gospodin savršeni'. Završila je u vezi sa 'savršenim' Goranom Jurencem. Na našem poligrafu priznala je sve svoje tajne

