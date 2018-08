Heroji se nisu predali: Iz vatre su na koljenima izvlačili ljude...

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Oni su moji junaci. Kolege su bili na izmaknu snaga kad su došli vatrogasci. Nisu odustajali, padali su u nesvijest, ali su trčali nazad unutra i izvlačili ljude. Vatrogasca Dina Škamu vidjela sam barem tri puta na koljenima, ali svaki put se vratio unutra. Ispričala nam je to medicinska sestra Klaudia Tomljanović iz Psihijatrijske bolnice Lopača, koja je bila u smjeni kad je u bolnici izbio veliki požar.

U zapaljenu bolnicu prvi su stigli vatrogasci iz DVD-a Jelenje. Dio je otrčao na drugi kat gasiti vatru kad su čuli glasove ljudi. Isto je bilo i na trećem katu, gdje je trajala evakuacija. Ubrzo su stigli i vatrogasci iz JVP-a Rijeka, iz dvije postaje, i priključili su se gašenju i evakuaciji. Među vatrogascima JVP-a Rijeka bio je i Dino Škamo.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Bilo je ekstremno teško. Kolege su se probijali kroz dim i izvlačili ljude. Vidljivost je bila nula, ljudi u panici su nam čupali regulatore iz usta. Stepenice su bile uske, pod mokar, a mi smo morali žuriti da izvučemo sve - rekao nam je Dino Škamo. Dodao je da su boce sa zrakom, koje im inače traju između 20 i 30 minuta, gasitelji trošili u samo 10 minuta.

Trčali su gore-dolje po stepenicama noseći pacijente i na kraju su doslovno padali s nogu.

- Neke su kolege povraćale. Ja sam imao strašnu vrtoglavicu. Cijeli se život bavim sportom, ali ovo me maksimalno potrošilo. Trnuli su mi prsti i padao sam s nogu. Nama je bitno da smo spasili živote. To nam je posao. Otuširamo se i idemo dalje - ispričao nam je vatrogasac Škamo.

Ovo mu je treći put da riskira život. Već je dvaput spasio utopljenike od sigurne smrti.

Kad su dobili informaciju da je u zgradi ostao još jedan mlađi nepokretni pacijent, vratili su se u bolničku zgradu.

- Ušli smo na drugi kat i ponovno pregledavali sobe. Kad sam otvorio vrata, našao sam živog muškarca koji je ležao na tlu u vodi. Pozvao sam kolegu i izvukli smo ga - rekao nam je Dino Piljić iz DVD-a Jelenje.

Foto: Željko Hladika/24sata

I on je nakon intervencije završio na infuziji. Pustili su ga iz bolnice i rekao je da je ovo najteža intervencija s kojom se njegov DVD ikad susreo. Pravu dramu proživjele su i medicinske sestre koje su dale sve da se spase pacijenti.

- Cijeli kat je bio pod dimom, gušili smo se i padali u nesvijest. S prozora sam vikala da nam dođu pomoći iznijeti pacijente. Dolje je bio i moj muž, koji je vidio da sam ostala zarobljena s kolegicom - ispričala nam je sestra Mihaela Kajzer Brnetić (44).

Ona i kolegica ostale su zadnje kako bi pomogle nepokretnim pacijentima, a na kraju su njih ih spasili vatrogasci. Nakon cijele katastrofe Mihaela će u noći na nedjelju, u noćnoj smjeni proslaviti i rođendan upravo s pacijentima koje je spašavala.

- Danas već bolje dišem, ali svaki mišić me boli. U takvim trenucima dobijete neizmjernu snagu i uspijete nositi i ljude teške više od 100 kilograma. Oni su u tim trenucima bili prestrašeni, neki se nisu dali van, a sve smo i morali nositi van. U trenutku kad je izbio požar na drugom katu došao je kolega i odlučili smo iz zgrade evakuirati sve pacijente. Dim se jako brzo širio i u potpunosti prekrio treći kat - ispričala je Mihaela. Pokušali su izaći preko požarnih stepenica no tu je sukljao plamen i nije im dao niti blizu.

- Kolegica i ja ostale smo gore zadnje od osoblja kad su po nas došli vatrogasci. Vatrogasac mi je dao priručnu masku, a drugi je kolegici Andrei Nasić dao baš svoju. Putem do izlaza gubile smo svijest. Kad smo izašli, vrištala sam da je još jedan pacijent gore. Jedan vatrogasac se ispovraćao, vratio kacigu i masku i iz požara izvukao zadnjeg pacijenta - prepričala je sestra Mihaela. Hitna pomoć ih je odvezla u KBC Rijeka, iz kojeg su izašli nakon dobivene terapije. Sestra Klaudia Tomljanović dodaje kako joj je najteže bilo gledati kolegice koje su ostale zarobljene na vrhu. Nažalost, jedan pacijent je preminuo. Više od 10-ak ih se nagutalo dima te su završili u KBC-u Rijeka. Na kraju je odahnula kad je vidjela da su žive s vatrogascima.

Ondje je još i 20-ak drugih pacijenata zbog manjka prostora u Lopači. U bolnici u Lopači je ostalo 80-ak pacijenata, koji su raspoređeni u druge sobe i paviljone. Nakon očevida policija je isključila tehnički kvar kao uzrok požara, a istraga se nastavlja. Mještani nakon svega kažu kako bi sve išlo brže da su vatrogasci iz Rijeke mogli doći drugom cestom, koja je zatvorena još 2014. nakon urušavanja.

Odron zemlje ju je odnio, a do danas je nisu uspjeli sanirati. Za taj problem zna i ravnatelj bolnice Lopača Neven Ivanović.

- Koliko zadnje znam, nisu je popravili jer je to klizište i dalje aktivno. Nama je glavni cilj srediti bolnicu. Šteta je velika, no koliko će to na kraju koštati ne znamo ni sami. Država je obećala pomoći - rekao je Ivanović.