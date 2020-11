Hiljson: 'Kad sam prankao ekipu u Rap Campu, malo sam se osjećao k'o Ashton Kutcher'

Na JoomBoos YouTube kanalu izašla je prva epizoda nove sezone talent showa 'Rap Camp', a jedan od ovogodišnjih mentora, Hiljson Mandela iz Kukusa, 'požalio' nam se zašto mu je bilo malo teško izvesti prvi zadatak

<p>U prvoj epizodi mentori su morali 'prankati' svoje kandidate i tako ih pripremiti za još teže izazove koji ih u novom Rap Campu tek čekaju. Hiljson nam je priznao da mu je to baš bilo grozno, iako je zadatak vrhunski odradio.</p><p><strong>POGLEDAJTE EPIZODU:</strong></p><p>- Moji su svi nasjeli na prankove, ali mi ih je bilo užasno žao. Cijelo vrijeme mi je bilo žao prankati moje dečke iz tima, nazvali smo se 'Legendama', jer su svi jako dragi, dobri i talentirani. Ali s druge strane, baš zato što smo ih ovako malo zeznuli će prva epizoda biti brutalna i zanimljiva, baš kao što je i nama bilo na snimanju – ispričao je Hiljson.</p><p>Za prvi Rap Camp zadatak inspirirao ga je i popularan JoomBoosov serijal Prank'd, na koji ponekad zna naletjeti na YouTubeu.</p><p>- Vidio sam par videa Prank’da na JoomBoosu, iako moram priznati da još nažalost nisam pogledao cjelokupni serijal. No, sad sve više gledam druga JoomBoos videa, pa će opet i neki prank sigurno naletjeti!</p><p>S prankovima na sebi ima puno iskustva, priznaje, a iako mu ovo nije bio prvi put da nekoga pranka, o prvom je iskustvu ostao malo tajnovit...</p><p>- Pranka mene život stalno, haha. A i dečki iz KUKU$a me isto stalno zafrkavaju, takvi smo mi. I da, ovo mi nije bio prvi prank ikad. Pošteno sam se jednom našalio sa Zembom Lafitom, s kojim sam nedavno izbacio pjesmu ‘Zvijezde’. Ali mislim da o tome morate njega pitati više, ja vam neću baš sve otkriti - našalio se Hiljson, koji se u ovom zadatku osjećao poput Ashtona Kutchera.</p><p>- Jako se dobro sjećam Ashtona i njegovog legendarnog Punk’da. Taj show sam baš pratio i to je show koji je popularizirao prank kao mainstream format kakav danas poznajemo. Malo sam ga i zaboravio jer je ta emisija išla davno, ali sad kad ste me podsjetili, možda sam se stvarno malo osjećao kao on dok sam snimao prvu Rap Camp epizodu - zaključio je popularni treper.</p><p>Prva epizoda Rap Campa objavljena je u četvrtak, a kakav je Hiljson zapravo prankster i koliko je dobro 'odglumio' Ashtona Kutchera možete pogledati na <strong>JoomBoos YouTube kanalu.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>