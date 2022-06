Hrvatice otkrile kako ih svekrve izbacuju iz takta: 'Kopa nam po stvarima kad nismo kod kuće'

Mi živimo s njima u kući i radimo si stan na katu, ali svekrva nam svako malo naglasi da ćemo bit gladni kad odemo od njih, smatra me ludom jer djetetu od pet mjeseci nisam dala med i naranče za imunitet, kaže da mi je zato mala bila bolesna već dva puta, ulazi nam u sobu dok nas nema pa mi prekopava po stvarima, ja sam grozna žena svom mužu jer se ne želim ustati u tri ujutro i servirati mu jelo kad dođe sa svirke… I tako... uglavnom mi mlađe snahe smo grozne i ništa ne valjamo - opisala je ovako jedna Hrvatica na Forumu svoje iskustvo sa svekrvom. A to je samo jedan dio zanimljivih ispovijesti žena koje smo pronašli na Miss7.

- Prema mojoj zločestoj vještici od svekrve, moj sin nikad neće prestati nositi pelene jer nisam dovoljno stroga s njim. Gospođo, on ima samo dvije i pol godine, daj mi malo mira, kaže mama G.R.

- Živi u stanu ispod našega i ako joj suprug ne donese malog, ona ga uzastopce zove, a ako ni to ne upali onda odmah iduće jutro dolazi gore. Naporna je s tipično glupim savjetima (treba dati djetetu mlijeko i keks). Mali ima tek pet mjeseci i pokušavam mu uvoditi rutinu, a ona mu ih remeti. Jednostavno ne poštuje našu privatnost iako smo ju više puta upozorili - napisala je jedna mama.

Slično iskustvo doživjela je i natjecateljica Nina u showu 'Tko mi bolje kuha?' 24sata Oriđiđi produkcije u prvoj epizodi. Njoj je, naime, njezina svekrva Ana, protiv koje se 'borila' u kuhinji da skuha najbolje jelo svom dečku, njezinom sinu Ivanu, odlučila maksimalno otežati situaciju.

Tijekom emisije joj je govorila da bi se što prije trebala udati i roditi djecu te se malo uozbiljiti.

- Ne možeš me zvati baba kad još nemate djecu. Već bi to bilo drugačije da imate dijete. To bi lijepo zvučalo - oštra je bila Ana prema Nini. A ni gledatelji nisu baš bili oduševljeni njezinim ponašanje, kao ni Nina.

- Ne bih ja ovu trpjela. Sigurno će tebe pitati kada će imati djecu. Neka sin objasni majci da se u neke stvari nema pravo petljati, pogotovo ne pred kamerama - samo je jedan od komentara ogorčenih gledatelja.

